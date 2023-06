Simona Branchetti torna al timone della nuova edizione di “Morning News“, il programma televisivo di genere talk show, politico e rotocalco trasmesso nella fascia del mattino di Canale 5. Quando in tv e tutte le anticipazioni.

Morning News 2023, il ritorno di Simona Branchetti su Canale 5

Dopo la conclusione di Mattino Cinque News di Federica Panicucci e Francesco Vecchi, è tutto pronto per il ritorno in tv di Simona Branchetti. La giornalista e conduttrice televisiva è stata riconfermata alla guida della nuova edizione di “Morning News“, il programma televisivo di informazione ed attualità in onda da martedì 27 giugno 2023 dalle ore 08.40 su Canale 5. Reduce dal grandissimo successo della precedente stagione che ha registrato ascolti importanti, la Branchetti è pronta a far compagnia ai telespettatori di Canale 5 per tutta l’estate.

Il programma, infatti, torna nel palinsesto di Canale 5 per tutta l’estate 2023 fino al ritorno di “Mattino Cinque News” previsto per settembre prossimo. Ad annunciare il ritorno è stata proprio la giornalista con un post condiviso sui social.

Simona Branchetti, l’annuncio sui social sul ritorno di Morning News

“Ci vediamo a Morning News dal 27 giugno“. Con un messaggio semplice e diretto Simona Branchetti ha comunicato ai fan e a tutto il pubblico dei social il suo ritorno in tv al timone di “Morning News“, il programma di informazione ed attualità della prima rete del Biscione.

La giornalista, attualmente in forza nella redazione del Tg5, ha confermato tramite i social networks il ritorno del talk show da martedì 27 giugno 2023. Un annuncio che è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico e dai tantissimi fan della giornalista. Intanto si vocifera che la “permanenza” della Branchetti su Canale 5 quest’anno possa allungarsi almeno fino a dicembre 2023 visto un possibile ridimensionamento di Barbara d’Urso. Sarà davvero così?

Per scoprirlo non resta che seguire la nuova edizione di Morning News dal 27 giugno 2023 dalle 8.40 su Canale 5.