Il talent show musicale X-Factor, tornerà puntuale a Settembre 2023 con una nuova edizione. Il talent come sapete nacque sulla Rai per poi passare dopo un po’ di anni su Sky. Quando era in Rai, facente parte della giuria c’era il musicista Morgan che portò alla vittoria diversi artisti, tra cui Marco Mengoni. Ora, l’eclettico artista è pronto a tornare tra le fila della giuria in sostituzione di Rkomi, portando con sé la sua esperienza e il suo talento. Ma qualcuno storce il naso? Chi? Seguiteci nella lettura che ve lo diciamo.

X-Factor 2023, il ritorno di Morgan e il commento al vetriolo di Fedez

X-Factor 2023 torna in onda su Sky Uno a settembre 2023: tante le conferme e alcune gradite novità. Al timone del programma troveremo nuovamente Francesca Michielin, mentre in giuria spicca il nome di Morgan che torna al format dopo anni di assenza.

X-Factor 2023: chi vedremo in giuria?

In giuria rivedremo anche Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, già giudici nella scorsa edizione. La novità è il ritorno di Morgan al format, che prenderà il posto di Rkomi. A commentare il ritorno in giuria di Morgan c’è stato il rapper milanese Fedez che ha polemizzato su questa scelta autoriale augurandosi che il cantautore, ex frontman dei Bluvertigo, sia almeno “professionale” e arrivi in orario. Ecco le sue parole:

«Morgan? Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato, perché non è mai stato così».

Al di Là delle polemiche e dei giudizi al veleno di Fedez dobbiamo dare atto a Morgan che è stato il giudice che ha vinto il maggior numero di edizioni nella storia del talent a livello mondiale. Morgan su sette partecipazioni ha portato a casa cinque vittorie, di cui le prime tre consecutivamente.

Non c’è dubbio che Morgan sappia fare televisione oltre che musica in maniera eccellente. Preparato come pochi sul campo musicale così come in quello artistico e televisivo, la sua presenza crea già spettacolo. Una personalità dirompente, un carisma senza uguali che fanno di lui un personaggio televisivo a tutto tondo che dona al programma quel quid in più. Molti infatti i commenti positivi sul web per il suo ritorno a X Factor per l’edizione 2023 sempre su Sky.

La lite tra Fedez e Morgan a X -Factor nel 2014

Fedez e Morgan non è la prima volta che si trovino insieme dietro il bancone della giuria di X-Factor: successe nel 2014 e furono scintille. Spesso i due si pizzicavano fino a raggiungere l’apice durante la sesta puntata dell’ottava edizione in cui ci fu una lite violentissima che segnò la fine del regno di Morgan che rimase senza concorrenti e accusò il rapper di questa situazione perché l’aveva attaccato: “Tu sei completamente risucchiato dal metodo televisivo e non te ne frega niente dei ragazzi. Sei schiavo di questa cosa” lo aggredì Fedez.

La replica di Morgan fu immediata: “Se c’è una persona che non c’entra niente con la televisione, qui, sono io. E tu sei un ignorante. Alla televisione interesso io, a me non interessa la televisione”, rispose Morgan.

La lite andò avanti per più di dieci minuti, con Mara Maionchi, che cercava di fare da mediatrice. Ad un certo punto Morgan fischiato dal pubblico, si alzò in piedi e lo mandò a qual paese alzando il dito medio. Cosa succederà in questa nuova edizione?