Morgan da sempre al centro di mille polemiche stavolta annuncia di essere stato invitato da Fiorello a Viva RaiPlay che prenderà il via stasera 4 novembre 2019. Morgan, infatti ha annunciato: “Fiorello mi ha invitato a Viva RaiPlay e ci andrò molto volentieri. Il gossip? Esiste, le persone parlano…”

Morgan Ospite di Fiorello a Viva RaiPlay

Il cantautore Morgan, al secolo Marco Castoldi sabato 2 novembre 2019, ha concluso la prima edizione di Cantautoradio, programma radiofonico di Rai Radio 2.

L’ex frontman dei Blu Vertigo è alla sua prima esperienza in radio nella quale ha dimostrato tutta la sua preparazione musicale ed esperienza. Una delle puntate è stata dedicata al grandissimo Domenico Modugno, di cui Morgan è un grande estimatore. Ospiti della puntata, tra l’altro, Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Simone Cristicchi, Vinicio Caposella, Raiz e Petra Magoni.

Come riporta Tv Blog, alla fine di questa esperienza radiofonica Morgan ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua esperienza in Radio e i prossimi impegni futuri.

“E’ stata una serata irripetibile, fatta di molta improvvisazione, di molta solidarietà, di molta amicizia, collaborazione tra di noi- ha dichiarato Morgan- tutti artisti diversi, di generazioni diverse, artisti di estrazione completamente diversa.

Sono contento di aver messo insieme Renzo Arbore e Vinicio Capossela che sono due mondi probabilmente opposti e diversi ma si sono trovati a starsi simpatici, a ridere insieme, a cantare insieme…

Tutti hanno cantato senza troppa paranoia perchè la radio permette questa libertà, questa facilità con cui grandi personaggi come Massimo Ranieri, ad esempio, o Renzo Arbore si sono misurati senza aver provato troppo. Ed è una cosa bella perché li ha fatti vedere molto autentici ed è proprio per quello che dico che è irripetibile.

Morgan: il difficile rapporto con il gossip e i programmi che si occupano di questo

Se si pensa a Morgan la prima cosa che viene in mente è cultura musicale e preparazione artistica a 360 gradi. La sua eloquenza e il suo stile di raccontare fino nei particolari la grandezza di un musicista, piuttosto che l’altro, lo rendono unico.

Basti ricordare come ha presentato lo scorso anno Freddie Mercury quando ci fu il boom del film a lui dedicato Bohemian Rhapsody, interpretato da Rami Malek. Morgan è uno che va dentro il personaggio lo sviscera e lo racconta con amore, proprio perchè lui ama la musica e tutto ciò che gli ruota intorno.

Morgan in attesa del terzo figlio dalla nuova compagna

Anche se negli ultimi tempi, Morgan è stato travolto dal gossip. Essendo già al suo secondo divorzio e avendo avuto due figlie rispettivamente da Asia Argento e Jessica Mazzoli- sta aspettando un terzo figlio dalla nuova compagna, un maschio- le trasmissioni tv lo hanno invitato spesso per raccontare gli eventi.

Suo malgrado ha accettato, anche perché recentemente Morgan ha fatto una vera e propria battaglia per cercare di non perdere la casa dove viveva che era stata messa all’asta. Tutto inutile. E sul gossip dichiara:

“Il mio nome è stato legato ad una faccenda di gossip perchè purtroppo quando uno fa quello che faccio io, poi ci sono i riverberi in vari ambienti di quello che si è visto e conosciuto… Le persone parlano di me ma se non fosse per quello che faccio, non ne parlerebbero. Io sono un musicista e questo, viene prima del gossip.

Che alimenterò comunque finché rimarremo in Italia: l’Italia è un paese conformista molto rigoroso, molto rigido, appena uno va fuori dagli schemi non si può più parlare…”

Morgan e l’invito di Fiorello a Via Rai Play

Infine Morgan ha rilasciato una bella dichiarazione che lo vedrà protagonista di una delle puntate di Viva Rai play con Fiorello:

Beh, Fiorello è un personaggio che mi potrebbe insegnare molto… mi ha invitato nel suo show e ci andrò molto volentieri.