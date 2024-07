Morgan arriva ancora una volta con la sua arte, senza mezzi termini, per mostrare la realtà così com’è, priva di fronzoli. Continua a non smentirsi e, da ormai noto promotore di battaglie a favore della qualità e della cultura, pubblica il brano manifesto intitolato “RUTTI”.

Morgan presenta il nuovo singolo “Rutti”

La nuova traccia di Morgan, che porta la firma di Warner Music Italy, è stata eseguita al Concerto del Primo Maggio di Roma, diventando celebre ancora prima di essere pubblicata.

“RUTTI”, che l’artista preferisce chiamare “ROOT – E” riferendosi al comando di sistema, vede anche un’inedita collaborazione con il produttore e musicista Michele Canova. I due hanno creato insieme qualcosa di diverso, semplice ma irregolare, non una routinaria prova di professionalità, ma piuttosto un prodotto dell’entusiasmo, della passione per la creazione della musica come canzone, come sound, l’opera d’arte di due operai nel grande stabilimento industriale del pop.

Ciò che è nato rappresenta un nuovo e originale capitolo, frutto della sintonia nella profonda dedizione ultratrentennale agli arrangiamenti, ai software, agli strumenti, all’elettronica, al progresso digitale della musica, ma senza perdere di vista le radici e la poesia del passato analogico e della storia.

Morgan il ritorno in tv

L’artista nella sede della Warner Music Italy ha incontrato la stampa per la presentazione di “Rutti”. Durante l’incontro con i giornalisti, il cantautore ha parlato anche della sua carriera televisiva e del debutto del suo nuovo programma durante la prossima stagione tv. Il cantante sarà infatti alla guida di un nuovo format in oda dal prossimo ottobre su Rai 3. Al momento l’artista non ha potuto aggiungere altro sui contenuti editoriali del nuovo programma che lo vedrà in veste di conduttore.

Sanremo secondo Morgan

Il cantante ha poi parlatore Festival di Sanremo e con la sua solita ironia ha dichiarato che molto probabilmente il festival firmato Calco Conti non si distacca molto da quelli di Amadeus. Ecco di seguito il video dell’intervento di Morgan durante la conferenza stampa.