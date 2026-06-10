Montmartre torna in prima serata su Canale 5 giovedì 11 giugno, con la seconda puntata. Nel corso dei due episodi vedremo Celeste impegnata a trovare un nuovo numero per evitare che l’Elephant Rose chiuda i battenti, mentre Octave e Youri si avvicinano. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame Montmartre, puntata dell’11 giugno

Il Ministro intende chiudere l’Elephant Rose dopo uno scandalo nel quale è rimasto coinvolto il locale, e Celeste deve trovare in fretta un nuovo numero per impedirlo.

Sebbene il palcoscenico non sia mai stata la sua più grande ambizione, la giovane ha già dimostrato di essere un’ottima ballerina di cancan e sa bene che questa è la sola possibilità per ricostruire la sua famiglia e ritrovare i fratelli perduti di vista dopo la morte del padre.

Celeste si è affidata all’ispettore Leon per fare luce sulla vicenda, e lui ha chiesto un’ingente somma di denaro per fare delle indagini. La ragazza è stata quindi costretta ad accettare di esibirsi nel prestigioso cabaret. La sua determinazione la portano ad avere successo, ma il prezzo della notorietà è molto alto. La giovane inizia a ricevere minacce, che si fanno via via più pesanti. Riesce comunque ad avere i nomi e gli indiirizzi dei fratelli, ma ha scoperto che sua sorella Rose è finita in una casa di tolleranza, dopo essere stata tradita dall’uomo che amava.

L’ispettore tuttavia riesce a trovare una nuova pista per far luce sull’omicidio del padre di Celeste, e accetta che la ragazza lo accompagni a Saint-Loup.

Cos’altro accade nei prossimi episodi Montmartre?

Octave e Arsene – alla continua ricerca di finanziamenti per il loro motore elettrico – organizzano un incontro di boxe clandestino al cabaret. La competizione viene vinta dall’amico di Octave e Youri, che finiscono così per avvicinarsi.

Rose conosce Charles, un artista ancora poco conosciuto a Montmartre, e accetta di posare per lui. La ragazza è consapevole di correre molti rischi, ma ben presto scopre una verità sconvolgente. Charles è in realtà un ricco conte della Landes d’Orges.