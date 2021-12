Monterossi è una nuova serie tv prodotta da Amazon Original e tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi, editi da Sellerio. La serie tv sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 17 gennaio 2022.

Monterossi: la nuova serie di Amazon Original dal 17 gennaio 2022

L’annuncio della data ufficiale della messa in onda di Monterossi è arrivato da poco. Nonostante ciò sono già in molti a chiedersi se sarà una serie tv appassionante o meno. I prodotti Original di Amazon non stanno deludendo e per questo motivo, cresce la curiosità per Monterossi in arrivo il 17 gennaio 2022.

Di cosa si tratta? Di una serie tv crime dai toni sarcastici che mette al centro un uomo, ormai stanco e deluso della propria vita. Non importa se sei famoso o se tu abbia molti soldi quando, poi, trascorri il tuo tempo rimpiangendo l’amore per e di una donna e un’esistenza felice. Monterossi è la storia di un infelice malinconico armato di un alto senso di giustizia.

La trama di Monterossi, nuova serie tv con protagonista Fabrizio Bentivoglio

Il ruolo da protagonista è stato affidato a Fabrizio Bentivoglio che interpreterà Carlo Monterossi. Un autore televisivo, in piena crisi esistenziale, coinvolto in delle indagini misteriose e pericolose. Una sera, relativamente tranquilla, si ritrova dinnanzi alla sua porta un uomo incappucciato con una pistola, disposto ad ucciderlo.

Il caso vuole che Carlo Monterossi abbia ancora nella sua mano un pesante bicchiere di vetro con cui riesce a stordire il suo assassino. Da quel momento in poi, la vita di Monterossi non sarà più la stessa. Infatti, quella che era una vita passiva si trasforma in una più movimentata poiché il protagonista vuole capire chi abbia deciso di ucciderlo e perché.

Carlo Monterossi diventa un detective, aiutato da due suoi giovani stagisti presi in prestito dal mondo della tv, e dovrà affrontare vari pericoli prima di avvicinarsi alla verità. Il sottofondo musicale è quello di Bob Dylan, l’unico in grado di dar voce allo stato d’animo malinconico di Monterossi.

Diretta da Roan Johnson, Monterossi avrà sei episodi che saranno disponibili in esclusiva su Prime Video dal 17 gennaio 2022 ma saranno visibili anche su Sky Q e attraverso l’app su Now Smart Stick.

Ecco il cast della serie targata Prime Video

Nel cast di Monterossi sono presenti molti attori e molte attrici del nostro panorama e alcune partecipazioni particolari. Di seguito, i nomi del cast per intero:

Diego Ribon

Donatella Finocchiaro

Martina Sammarco

Luca Nucera

Tommaso Ragno

Bedlù Cerchiai

Beatrice Schiros

Marina Occhionero

Maurizio Lombardi

Gabriele Falsetta

Ilir Jacellari

Tra la partecipazioni speciali ci sono quelle di: Maria Paiato, Michele Bravi e Carla Signori.