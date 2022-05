Ieri sera nel programma Le Iene abbiamo assistito ad uno sfogo durissimo dell’attrice e conduttrice Bianca Guaccero: “Caz…te su di me. Solo per il proprio tornaconto”. Scopriamo i dettagli del monologo della Guaccero e con chi ce l’ha la conduttrice di Detto Fatto.

Bianca Guaccero, conduttrice e attrice è stata protagonista di un monologo molto duro a Le Iene: con chi ce l’ha?

“Mi chiamo Bianca Guaccero e ho 40 anni” così esordisce l’attrice e conduttrice di Bitonto nel programma le Iene per poi continuare a dire: “Da qualche tempo qualcuno mi tormenta scrivendo sui giornali cose non vere su di me, utilizzando il trucchetto di un titolo sensazionalistico”.

Uno sfogo durissimo contro certa stampa che pur di strappare un like o un click è disposta a scrivere titoli sensazionalistici che non corrispondono alle verità. Come ad esempio: ““Cacciata da Rai Due”, “Fatta fuori”. “Lo strazio della conduttrice”, “Licenziata in tronco”.

Bianca Guaccero contro un certo tipo di stampa a Le Iene con un monologo agguerritissimo

La Guaccero ci ha tenuto a sottolineare che non è stata cacciata da nessun posto. Precisa che è una persona, una donna che prova a migliorarsi e anche a voltare pagina. Per cui nessun licenziamento in tronco come ha scritto qualcuno, ma solo la voglia di sperimentare nuove situazioni professionali.

“Non è vero: nessuno strazio e nessuno mi ha mai cacciato da nessun posto. Sono una professionista, una donna che decide della sua vita, che prova a migliorarsi. Ho condotto un programma per quattro anni e ora volto pagina”, ha sottolineato la Guaccero.

La conduttrice ha poi sottolineato che certa stampa non si è fermata solo per quel che riguarda il suo lavoro, ma ha adottato lo stesso trucchetto dei “titoli sensazionalistici”, per il suo stato di salute del tipo: “Addio a Bianca Guaccero” “La fine è arrivata” “E’ finita così” e via a seguire. Cosa gravissima dal nostro punto di vista, perché non si possono “inventare” malattie che non esistono. La Guaccero soffre di un comunissimo disturbo: il reflusso gastrico!

La Guaccero infatti continua dicendo:

“Non ha potuto fare nulla, la malattia è tornata questo invece per quando avuto il covid. Ho avuto due volte il covid pazzesco vero? È successo solo a me nel mondo, sbaglio? Ogni giorno leggo articoli falsi sul mio lavoro sulla mia vita privata e persino sulla mia salute e per cosa? Perché qualcuno deve fare dei click, quindi dei soldi e il rumore di fondo diventa pettegolezzo…‘Ma non sapevi che è stata cacciata dalla Rai’ ‘è malata, poverina…

Questo periodo dovrebbe averci insegnato che l’informazione una cosa seria e la macchina del fango orchestrata da alcuni che non guarda in faccia nessuno e niente senza scrupoli che inventa cazzate solo per il proprio tornaconto è vergognosa.

È un vero e proprio atto di violenza che viene messo in atto ogni giorno e poco importa se dall’altra parte c’è una persona in carne ed ossa. Succede a me ma succede anche a tanti altri e quindi voglio dirlo io al nome di tutti quelli che lo subiscono: non vincerete voi!

Arriverà il giorno in cui i vostri trucchetti saranno smascherati e verrete finalmente considerati per quello che siete, uno schifo come titoli che scrivete”.

Eccovi lo sfogo durissimo di Bianca Guaccero