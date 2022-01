Monica Setta torna su Rai 2 con un nuovo programma. Il titolo del nuovo format dovrebbe essere “Generazione Z ai tempi della pandemia”. A lanciare l’indiscrezione nei giorni scorsi è stato il sito Dagospia. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta e quando andrà in onda il nuovo programma tv condotto da Monica Setta.

Monica Setta su Raidue con “Generazione Z ai tempi della pandemia”: quando in tv

Il nuovo format, dal titolo “Generazione Z ai tempi della pandemia” andrà in onda a partire dal pomeriggio di sabato 26 marzo 2022 per ben 6 puntate. Produttore esecutivo del programma a quanto pare dovrebbe essere Anna Santopadre, che proprio con Monica Setta ha lavorato già qualche anno fa alla trasmissione di Rai2 “Il Fatto del giorno”.

Il format tv “Generazione Z ai tempi della pandemia”: di cosa si tratta

In onda il sabato pomeriggio per ben sei imperdibili appuntamenti, “Generazione Z ai tempi della pandemia” racconterà il mondo dei giovani e non solo, durante il difficile periodo della pandemia. In ogni puntata la giornalista porterà in studio una storia che riguarda temi importanti e di attualità come il bullismo, la scuola, le famiglie allargate, il tutto incentrato poi sul delicato momento della pandemia da Covid-19.

Monica Setta incontrerà genitori e figli che racconteranno le loro esperienze, i contrasti familiari e generazionali. Nel programma sarà presente anche la psicoterapeuta Roberta Milanese e diverse associazioni in rappresentanza dei genitori (come il Moige), con le quali i protagonisti avranno modo di confrontarsi sui temi del dibattito.

Monica Setta continuerà a condurre “Unomattina in famiglia”?

La giornalista Monica Setta, nonostante il nuovo appuntamento televisivo del sabato pomeriggio su Rai 2 con il nuovo programma “Generazione Z ai tempi della pandemia”, non lascerà la conduzione di “Unomattina in famiglia” con Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli, in onda su Raiuno durante il weekend, come conferma TvBlog.