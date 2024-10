Dal 9 ottobre è presente su Netflix la serie TV “Inganno“, diretta da Pappi Corsicato. Nei panni dei protagonisti, la bellissima e affascinante Monica Guerritore e il sex symbol Giacomo Gianniotti. Scritta da Teresa Ciabatti, Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi, Michela Straniero, Inganno è un thriller sentimentale che gioca tra la suspense, la rottura dei tabù e le verità scomode sull’amore. Quella tra Gabriella (Monica Guerritore) e Elia (Giacomo Gianniotti) è una storia di un’appassionante relazione in cui non mancano ombre e segreti. Nonostante la differenza d’età, Gabriella si riscopre donna e amante e per amore mette in gioco anche il rapporto con i figli. A tal proposito in una nostra recente intervista la Guerritore ha voluto sottolineare qualcosa riguardante le donne mature.

Monica Guerritore: “Noi donne siamo donne a tutti gli effetti”

Ai nostri microfoni la Guerritore ha fatto fatto una dichiarazione che sottolinea un concetto importante: accettare l’età come un processo naturale, senza cercare di emulare la giovinezza.

Ecco cosa ha dichiarato ai nostri microfoni:

Secondo me non c’è tanto un tabù perché ora se ne parla di più. Le età si sono spostate anche per il mondo commerciale: basti pensare agli integratori o alla necessità di praticare yoga. La cosa importante è avere 50 o 60 anni senza pensarne di averne 30. Dobbiamo farci amiche con la nostra età e nella nostra età esistono tutti i sentimenti e tutte le pulsioni.

Monica Guerritore ha raccontato: “Oggi sto bene perché ho lavorato per accettare il mio fisico e la mia faccia. L’idea di me stessa corrisponde a quella che io vedo. Il partner che si ha accanto è molto importante. Io ho un marito che mi guarda con amore e anche con un sentimento che mi fa sentire bella per come sono. Occhi che erano anche quelli di Giacomo dentro la serie”.

La società sta diventando più consapevole di questo tema, soprattutto grazie alla crescente attenzione verso il benessere fisico e mentale, come dimostrano l’uso degli integratori e la diffusione dello yoga.

Il messaggio chiave è che ogni fase della vita porta con sé una propria bellezza e intensità emotiva. Abbracciare la propria età, invece di lottare contro di essa, è fondamentale per vivere serenamente.