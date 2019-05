Questa notte, dallo XL Center di Hartford in Connecticut, andrà in onda Money in the Bank 2019, PPV della WWE. Lo show segue il super mega evento di Wrestlemania e precede Super Show Down. Sarà un pay per view incredibile e da non perdere assolutamente. Di seguito la card completa dell’evento, i pronostici e dove vedere WWE Money in the Bank 2019 in streaming gratis.

Money in the Bank 2019, card e orari

Money in the Bank 2019 andrà in onda a partire dalle 2:00 ora italiana. Lo show sarà trasmesso da Sky in pay per view con il commento di Michele Posa e Luca Franchini. Di seguito la card completa dell’evento:

Becky Lynch vs Lacey Evans per il titolo femminile di Raw

Seth Rollins vs AJ Styles per il titolo universale

Sami Zayn vs Ricochet vs Drew McIntyre vs Baron Corbin vs Ali vs Finn Balor vs Andrade vs Randy Orton in un Money in the Bank Ladder match

Natalya vs Dana Broke vs Naomi vs Bayley vs Mandy Rose vs Ember Moon vs Carmella vs Nikki Cross in un Money in the Bank Ladder match

Roman Reigns vs Elias

Becky Lynch vs Charlotte Flair per il titolo femminile di SmackDown

The Miz vs Shane McMahon in uno Steel Cage Match

Kofi Kingston vs Kewin Owens per il titolo WWE

Samoa Joe vs Rey Misterio per il titolo degli Stati Uniti

Tony Nese vs Ariya Daivari per il titolo dei pesi leggeri

Daniel Bryan e Rowan vs Usos per le cinture di coppia

Money in the Bank 2019 pronostici, chi saranno i vincitori?

Money in the Bank 2019 propone un card ricca di match titolati e molto importanti. Tutte le cinture saranno messe in palio, eccetto quella Intercontinentale. Il detentore Finn Balor, infatti, sarà impegnato nel Money in the Bank Ladder match maschile. Non saranno messe in palio anche le cinture di coppia della categoria femminile. Le donne del roster, però, saranno molto impegnate. Di seguito i nostri pronostici:

La super campionessa Becky Lynch sarà impegnata in un doppio match. È quasi improbabile che la wrestler riesca a mantenere entrambe le cinture. Charlotte Flair di conseguenza potrebbe laurearsi campionessa del roster blu. Tutti gli altri campioni dovrebbero mantenere il titolo, anche se Kofi Kingston rischia molto con Kevin Owens. I papabili vincitori del Money in the Bank Ladder match, invece, sono Drew McIntyre e Natalya.

Money in the Bank 2019 dove vedere in streaming gratis

Come già detto, Money in the Bank 2019 sarà trasmesso su Sky. I clienti potranno acquistare l’evento in pay per view e vedere lo show in streaming gratis su pc, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go. Un modo semplice e veloce per godersi ogni attimo del PPV della WWE.