Stanno per iniziare i Mondiali di Pallavolo femminile 2025 che vedono l’Italia cercare di conquistare il triplete dopo l’oro alle Olimpiadi e la vittoria in Nations League. Scopriamo insieme chi si trova nel girone delle azzurre e quando è prevista la finale.

Mondiali di Pallavolo 2025: I’Italia cerca la vittoria: dove vederlo

I Mondiali di Pallavolo femminile 2025, che vedono impegnate 32 nazioni divise in 8 gironi, sono in programma dal 22 agosto al 7 settembre a Phuket, in Thailandia. L’Italia è una delle squadre favorite dopo la conquista dell’Oro Olimpico e della Nations League. La squadra allenata da Julio Velasco è infatti imbattuta da 29 partite e si trova nel Gruppo B (a passare sono le prime due del Girone).

Ma dove sarà possibile vedere in tv il Mondiale di Pallavolo femminile 2025? Tutte le partite dell’Italia saranno visibili in diretta tv e live streaming su DAZN che trasmetterà anche le semifinali e la finale del torneo. Italia-Slovacchia sarà invece trasmessa anche in diretta e in chiaro su Rai 2 alle 15.20 dopo i Mondiali di Canoa.

Il calendario dell’Italia di volley e le azzurre convocate

Queste le gare dell’Italia di volley che si trova impegnata nel Mondiale di Pallavolo femminile nel girone B con Belgio, Cuba e Slovacchia.

Italia-Slovacchia : 22 agosto alle ore 15.30 (diretta su Rai 2 e in streaming su Dazn)

: 22 agosto alle ore 15.30 (diretta su Rai 2 e in streaming su Dazn) Italia-Cuba : 24 agosto alle 12.00 ora italiana

: 24 agosto alle 12.00 ora italiana Italia-Belgio: 26 agosto alle 12.00 ora italiana

In caso di passaggio della fase a girone, la Nazionale azzurra giocherà gli ottavi il 30 agosto, i quarti di finale il 3 settembre e l’eventuale semifinale il 6 settembre. Mentre la finale è prevista per il 7 settembre.

Il ct Julio Velasco ha pre-convocato 16 giocatrici, tra queste non poteva mancare Paola Egonu: