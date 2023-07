Sono tanti gli italiani in gara che ambiscono ad una medaglia d’oro durante i Mondiali di Nuoto 2023 che si stanno svolgendo a Fukuoka in Giappone. La competizione, giunta alla 20esima edizione, è iniziata il 14 luglio 2023 e terminerà il 30 luglio. Dopo i trionfi dei Mondiali di Budapest e degli Europei di Roma, la spedizione italiana punta a conquistare alcuni dei 76 titoli iridati in 2 settimane. Vediamo insieme chi sono gli atleti del nostro paese in gara, chi trasmette il Mondiale e dove vedere le gare.

Mondiali di Nuoto a Fukuoka in Giappone: italiani in gara, orario e dove vedere

Grande attesa per alcuni italiani in gara durante i Mondiali di Nuoto a Fukuoka, competizione che prepara alle Olimpiadi del prossimo anno. Il direttore tecnico Cesare Butini ha convocato 32 atleti (19 uomini e 13 donne) capitanati dal fuoriclasse dei 1500 stile libero Gregorio Paltrinieri che ha vinto un argento nella 5 km (Acerenza bronzo). Occhio anche a Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella, Thomas Ceccon, Benedetta Pilato, Margherita Panziera, Alessandro Miressi, Marco De Tullio, Matteo Restivo. Il programma generale prevede Nuoto artistico dal 14 al 22 luglio; Tuffi dal 14 al 22 luglio; Nuoto acque libere dal 15 al 20 luglio; Pallanuoto dal 16 al 29 luglio. Dal 23 al 30 luglio al via le gare di Nuoto e Tuffi dalle grandi altezze dal 25 al 27 luglio.

Martedì 18 luglio

Nuoto artistico (eliminatorie) – Duetto libero donne, ore 2:00

Nuoto artistico (eliminatorie) – Solo libero uomini, ore 8:00

Tuffi (eliminatorie) – Piattaforma 10 metri donne, ore 3:00

Nuoto artistico (finali) – Team tecnico donne, ore 12:30

Tuffi (finali) – Piattaforma 10 metri donne, ore 7:30 (semifinali)

Tuffi (finali) – Trampolino 3 metri e piattaforma 10 metri misto a squadre (finale)

Nuoto in acque libere – 5 km donne, ore 1:00

Nuoto in acque libere – 5 km donne, ore 3:00

Pallanuoto femminile (fase a gironi) – Sudafrica-Italia ore 5:00

Mercoledì 19 luglio

Tuffi (eliminatorie) – Trampolino 3 metri uomini, ore 2:00

Nuoto artistico (finali) – Solo libero uomini, ore 9:30

Nuoto artistico (fnali) – Solo libero donne, ore 12:30

Tuffi (finali) – Trampolino 3 metri uomini, ore 8:30 (semifinali)

Tuffi (finali) – Piattaforma 10 metri donne, ore 11:00 (finale)

Pallanuoto maschile (fase a gironi) – Italia-Canada, ore 2:00

Giovedì 20 luglio

Nuoto artistico (eliminatorie) – Team libero donne, ore 3:00

Tuffi (eliminatorie) – Trampolino 3 metri donne, ore 2:00

Nuoto artistico (finali) – Duetto libero donne, ore 12:30

Tuffi (finali) – Trampolino 3 metri donne, ore 7:30 (semifinale)

Tuffi (finali) – Trampolino 3 metri uomini, ore 11:00 (finale)

Nuoto in acque libere – staffetta 4×1500 mista, ore 1:00

Pallanuoto femminile (fase a gironi) – Grecia-Italia ore 3:30

Venerdì 21 luglio

Nuoto artistico (eliminatorie) – Duetto libero misto, ore 3:00

Tuffi (eliminatorie) – Piattaforma 10 metri uomini, ore 2:00

Nuoto artistico (finali) – Team libero donne, ore 12:30

Tuffi (finali) – Piattaforma 10 metri uomini, ore 8:30 (semifinali)

Tuffi (finali) – Trampolino 3 metri donne, ore 11:00 (finale)

Pallanuoto maschile (fase a gironi) – Cina-Italia, ore 10:30

Sabato 22 luglio

Nuoto artistico (finali) – Duetto libero misto, ore 3:00

Nuoto artistico (finali) – Acrobatico, ore 5:30

Tuffi (finali) – Trampolino 3 metri sincronizzato misto, ore 8:30

Tuffi (finali) – Piattaforma 10 metri uomini, ore 11:30

Domenica 23 luglio

Nuoto – batterie dalle ore 3:30

200 misti donne

400 stile libero uomini

100 farfalla donne

50 farfalla uomini

400 stile libero donne

100 rana uomini

400 misti uomini

staffetta 4×100 stile libero donne

staffetta 4×100 stile libero uomini

Nuoto – semifinali e finali dalle ore 13:00

400 stile libero uomini – finale

100 farfalla donne – semifinali

50 farfalla uomini – semifinali

400 stile libero donne – finale

100 rana uomini – semifinali

200 misti donne – semifinali

400 misti uomini – finale

staffetta 4×100 stile libero donne – finale

staffetta 4×100 stile libero uomini – finale

Lunedì 24 luglio

Nuoto – batterie dalle ore 3:30

100 dorso donne

100 dorso uomini

100 rana donne

200 stile libero uomini

1500 stile libero donne

Nuoto – semifinali e finali dalle ore 13:00

100 rana uomini – finale

100 farfalla donne – finale

100 dorso uomini – semifinali

100 rana donne – semifinali

50 farfalla uomini – finale

100 dorso donne – semifinali

200 stile libero uomini – semifinali

200 misti donne – finale

Martedì 25 luglio

Nuoto – batterie dalle ore 3:30

50 rana uomini

200 stile libero donne

200 farfalla uomini

800 stile libero uomini

Nuoto – semifinali e finali dalle ore 13:00

200 stile libero uomini – finale

1500 stile libero donne – finale

50 rana uomini – semifinali

100 dorso donne – finale

100 dorso uomini – finale

200 stile libero donne – semifinali

200 farfalla uomini – semifinali

100 rana donne – finale

Tuffi dalle grandi altezze (eliminatorie) – piattaforma 20 metri donne, ore 4:30

Tuffi dalle grandi altezze (eliminatorie) – piattaforma 27 metri uomini, ore 7:00

Mercoledì 26 luglio

Nuoto – batterie dalle ore 3:30

50 dorso donne

100 stile libero uomini

200 misti uomini

200 farfalla donne

staffetta 4×100 mista mixed

Nuoto – semifinali e finali dalle ore 13:00

800 stile libero uomini – finale

200 stile libero donne – finale

100 stile libero uomini – semifinali

50 dorso donne – semifinali

200 farfalla uomini – finale

50 rana uomini – finale

200 farfalla donne – semifinali

200 misti uomini – semifinali

staffetta 4X100 mista mixed – finale

Tuffi dalle grandi altezze (finali) – piattaforma 20 metri donne, ore 5:00

Giovedì 27 luglio

Nuoto – batterie dalle ore 3:30

100 stile libero donne

200 dorso uomini

200 rana donne

200 rana uomini

staffetta 4×200 stile libero donne

Nuoto – semifinali e finali dalle ore 13:00

200 farfalla donne – finale

100 stile libero donne – semifinali

100 stile libero uomini – finale

50 dorso donne – finale

200 rana uomini – semifinali

200 misti uomini – finale

200 rana donne – semifinali

200 dorso uomini – semifinali

staffetta 4×200 stile libero donne – finale

Tuffi dalle grandi altezze (finali) – piattaforma 27 metri uomini, ore 5:00

Venerdì 28 luglio

Nuoto – batterie dalle ore 3:30

100 farfalla uomini

200 dorso donne

50 stile libero uomini

50 farfalla donne

staffetta 4×200 stile libero mista

800 stile libero donne

Nuoto – semifinali e finali dalle ore 13:00

100 stile libero donne – finale

100 farfalla uomini – semifinali

200 dorso donne – semifinali

50 stile libero uomini – semifinali

200 rana donne – finale

200 dorso uomini – finale

50 farfalla donne – semifinali

200 rana uomini – finale

staffetta 4X200 stile libero mista – finale

Sabato 29 luglio

Nuoto – batterie dalle ore 3:30

50 stile libero donne

50 dorso uomini

50 rana donne

staffetta 4×100 stile libero mixed

1500 stile libero uomini

Nuoto – semifinali e finali dalle ore 13:00

50 farfalla donne – finale

50 stile libero uomini – finale

50 stile libero donne – semifinali

50 rana donne – semifinali

100 farfalla uomini – finale

200 dorso donne – finale

50 dorso uomini – semifinali

800 stile libero donne – finale

staffetta 4X100 stile libero mixed – finale

Domenica 30 luglio

Nuoto – batterie dalle ore 3:30

400 misti donne

staffetta 4×100 mista uomini

staffetta 4×100 mista donne

Nuoto – finali dalle ore 13:00

50 dorso uomini

50 rana donne

1500 stile libero uomini

50 stile libero donne

400 misti donne

staffetta 4X100 mista uomini

staffetta 4X100 mista donne

I Mondiali in tv

I Mondiali di Nuoto di Fukuoka sono trasmessi in chiaro dalla Rai (Rai 2 e RaiSport Hd), sul satellite da Sky (Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Sport Action HD) e in streaming da RaiPlay, Sky Go e Now.

I convocati dell’Italia

Questo l’elenco dei convocati italiani in vasca e acque libere per i Mondiali di Nuoto a Fukuoka 2023:

Federico Burdisso (Esercito/Aurelia Nuoto); Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport); Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto); Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics); Piero Codia (Esercito/Aniene); Luca De Tullio (Fiamme Oro/Aniene); Marco De Tullio (Aniene); Leonardo Deplano (Carabinieri/Aniene); Stefano Di Cola (Fiamme Azzurre/Aniene); Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Nicolò Martinenghi (Fiamme Oro/CN Brebbia), Filippo Megli (Carabinieri/Florentia), Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino), Lorenzo Mora (Vigili del Fuoco/Amici Nuoto Modena), Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Federico Poggio (Fiamme Azzurre/Imolanuoto), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport), Matteo Restivo (Carabinieri/Florentia), Lorenzo Zazzeri (Esercito/Florentia), Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento), Ilaria Bianchi (Fiamme Gialle/Azzurra 91)

Anita Bottazzo (Fiamme Azzurre/Imolanuoto), Martina Carraro (Fiamme Azzurre)

Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/Azzurra 91), Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics), Emma Virginia Menicucci (Esercito/Aniene), Margherita Panziera (Fiamme Oro/Aniene), Benedetta Pilato (Fiamme Oro/Aniene)

Sofia Morini (Esercito/Azzurra 91), Chiara Tarantino (Fiamme Gialle/In Sport)

Simona Quadarella (Aniene), Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli)

I 6 convocati in acque libere: Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto)

Domenico Acerenza (Fiamme Oro / CC Napoli), Barbara Pozzobon (Fiamme Oro / Hydros), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro / Nuotatori Pistoiesi), Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro / CC Napoli), Rachele Bruni (Fiamme Oro / Aurelia Nuoto).