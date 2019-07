Quando e dove potremo vedere i Mondiali di nuoto 2019 in tv? Ecco tutta la programmazione prevista sulle Reti Rai per non perdere nemmeno una delle sfide che si svolgeranno. I Mondiali, che si stanno tenendo a Gwangju, in Corea del Sud, infatti, stanno per entrare nel vivo. Dopo le prime giornate, infatti, da domenica 21 luglio 2019, potremo assistere finalmente alle gare più attese e vedere il comportamento dei nostri amatissimi campioni: da Federica Pellegrini a Gregorio Paltrinieri.

Mondiali di nuoto 2019 in tv: cosa potremo vedere?

I Mondiali di nuoto 2019 sono già visibili su Rai Sport e in streaming sul sito RaiPlay. Come dicevamo da domenica 21 luglio le sfide entreranno nel vivo arrivando alla fase conclusiva. La Rai dedicherà, così, sulle sue Reti, maggior spazio alle varie gare per poter mostrare a tutti i tifosi e appassionati le prodezze, in acqua, di grandi campioni e campionesse che hanno l’onere e l’onore di portare i colori dell’Italia nel mondo.

Martedì 23 luglio 2019 potremo vedere in acqua, per le varie batterie e semifinali, Federica Pellegrini.

Gregorio Paltrinieri, invece, diventerà protagonista della programmazione Rai non appena si accingerà ai blocchi di partenza negli 800 stile libero fra il 23 e il 24 luglio 2019. Paltrinieri tornerà in vasca e in tv il 27 e il 28 luglio per le batterie e l’eventuale finale dei 1500.

A che ora andranno in onda le gare? Per valutare bene il tutto bisogna tener conto del diverso fuso orario. Le gare, quindi, che si svolgeranno nella sessione mattutina inizieranno, per noi italiani, durante la notte. Quelle in onda in sessione serale, invece, verranno trasmesse intorno le ore 13:45 circa.

Occhi ben aperti, quindi, sulla programmazione di Rai 2 e Rai Sport.

Mondiali di nuoto in tv: tutte le gare dal 21 al 24 luglio

Da domenica 21 luglio, quando le sfide entreranno maggiormente nel vivo, le gare ad andare in scena saranno:

01: 30 e 05:15 – Batterie Nuoto ovvero diverse gare con in vasca sia maschi che femmine.

Alle 07:00 prenderanno il via gli ottavi di finale, Seconda Gruppo A vs Terza Gruppo B, della Pallanuoto maschile. Alle 8:30 si sfideranno: terza Gruppo A vs seconda Gruppo B mentre alle 10:00 il Seconda Gruppo C vs Terza Gruppo D.

Dalle 10.30 alle 12.15 vi saranno le Semifinali e finali di nuoto. Il calendario sarà il seguente: 400 stile libero maschili – Finale, 100 farfalla femminili – Semifinali, 50 farfalla maschili – Semifinali, 400 stile libero femminili – Finale, 100 rana maschili – Semifinali, 200 misti femminili – Semifinali, 4×100 stile libero maschile – Finale, 4×100 stile libero femminile – Finale.

Lunedì 22 luglio, invece, si partirà subito durante la notte con le batterie di nuoto, ovvero: 100 dorso femminili, 100 dorso maschili, 100 rana femminili, 200 stile libero maschili e i 1500 stile libero femminili.

Alle 04.30-05.00 si svolgerà la gara femminile, primo roun di tuffi. Un’ora dopo, circa, ci sarà quella maschile.

Alle 7:00 prenderanno il via le sfide di pallanuoto femminile.

Dalle 10.30 alle 12.30 vi saranno le attesissime Semifinali e finali di nuoto ovvero: le finali dei 100 rana maschili e dei 100 farfalla femminili oltre quella dei 50 farfalla maschile e dei 200 misti femminili, ma anche le semifinali di: 100 dorso maschili, 100 rana femminili, 100 dorso femminili e 200 stile libero maschili.

Martedì 23 luglio all’1:30 prenderanno il via le varie batterie ovvero: 50 rana maschili, 200 stile libero femminili, 200 farfalla maschili e 800 stile libero maschili. Tre ore dopo, circa, vi sarà la finale della gara femminile di tuffi. Dalle 10:30, dopo la pallanuoto maschile, invece, nuove finali e semifinali di nuoto sia maschile che femminile. In vasca sono attesi i nostri campioni.

Mercoledì 24 luglio 2019, sempre dall’1:30, prenderanno il via le nuove batterie di nuoto. Alle 4:00 vi sarà la gara di tuffi e alle 10:00 la semifinale di Pallanuoto femminile. Frale 10:30 e le 13:00 invece avranno poi luogo finali e semifinali di nuoto. Fra di essi il programma prevede: 800 stile libero maschili – Finale, 200 stile libero femminili – Finale, 100 stile libero maschili – Semifinali, 50 dorso femminili – Semifinali, 200 farfalla maschili – Finale, 50 rana maschili – Finale, 200 farfalla femminili – Semifinali, 200 misti maschili – Semifinali e 4×100 mista mixed – Finale

Mondiali di nuoto in tv: tutte le gare dal 25 al 28 luglio 2019

Giovedì 25 luglio il programma proseguirà come nei giorni precedenti. Alle ore 1:30 si partirà con le batterie di nuoto. Alle 10:00 vi sarà la prima semifinale di pallanuoto maschile mentre fra le 10:30 e le 13:00 vi saranno semifinali e finali di nuoto. Il calendario prevede: 200 misti maschili – Finale, 100 stile libero femminili – Semfinali, 100 stile libero maschili – Finale, 50 dorso femminili – Finale e 200 rana maschili – Semifinali. Oltre a ciò anche: 200 farfalla femminili – Finale, 200 rana femminili – Semifinali, 200 dorso maschili – Finale e 4×200 stile libero femminile – Finale.

Venerdì 26 luglio 2019 il copione si ripeterà. Nella notte inizieranno le batterie di nuoto, poi la pallanuoto ed infine semifinali e finali di nuoto

I Mondiali si concluderanno fra sabato 27 e domenica 28 luglio 2019 con le ultime gare in acqua.