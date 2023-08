Il conto alla rovescia è cominciato: Venerdì 25 Agosto avranno inizio i tanto attesi Mondiali di Basket, che si terranno nelle Filippine, in Giappone e in Indonesia. Una kermesse sportiva importante, che terrà incollati allo schermo numerosi appassionati fino al prossimo 10 Settembre, giorno della finale e della conclusione dei giochi.

Per quanto il nostro sia, come è noto, un Paese decisamente “calciofilo”. il basket trova una buona fetta di estimatori anche qui e si prevede che i Mondiali saranno un successo in ogni senso, anche televisivo. Ovviamente sarà possibile guardare le gare in diretta. L’attesa più grande, come è ovvio, riguarda la nostra Nazionale: vi diciamo quando e dove vedere la partita d’esordio sul piccolo schermo.

Mondiali di basket: quando, dove e a che ora vedere la prima partita dell’Italia

Tenetevi pronti: anche la Nazionale azzurra di basket parteciperà ai Mondiali asiatici e si appresta a dare filo da torcere a tutte le avversarie che troverà sul proprio cammino.

L’esordio è fissato per Venerdì 25 Agosto contro l’Angola. L’incontro sarà trasmesso su Rai Due in diretta a partire dalle 9.50 del mattino.

Un appuntamento importante per la squadra guidata da Gianmarco Pozzecco, un test per capire fin dove si potrebbe pensare di arrivare e fino a che punto è lecito sognare. L’Italia non è certo tra le favorite, ma non si sa mai…

Le candidate alla vittoria finale

Ai Mondiali di basket parteciperanno team agguerriti e fortissimi, a cominciare dagli USA, i favoriti per la vittoria finale. Gli Stati Uniti d’America vantano una lunga e gloriosa tradizione in questo sport e faranno di tutto per aggiudicarsi il titolo. Tuttavia dovranno vedersela con altre compagini di ottimo livello, come Canada, Spagna (campioni in carica), Australia, Slovenia, Serbia e Francia.

Dove potrà arrivare la nostra Nazionale? L’obiettivo è fare il meglio possibile, dare il massimo, poi si vedrà. Intanto, prepariamoci a fare il tifo!