Cari appassionati di automobilismo e tifosi della Rossa di Maranello, ci siamo quasi: il Mondiale di Formula 1 2024 è ai nastri di partenza. Con ben 24 Gran Premi in programma, si appresta ad essere il più lungo tra quelli disputati fino ad oggi (questa è l’edizione numero 75). Si comincia con quello del Bahrain. Pronti per la partenza? Vi diciamo quando e dove vederlo in tv.

Il Gran premio del Bahrain inaugura il Mondiale di Formula 1 2024: quando e dove guardarlo in tv

Il primo appuntamento con il Mondiale di Formula 1 2024 è per Sabato 2 Marzo, quando si correrà sul circuito di Sakhir, nel Bahrain.

Questi gli orari: dal 21 al 23 febbraio i test in Bahrain si possono seguire in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su NOW. Ci si può sintonizzare anche con il live blog e la diretta streaming su Skysport.it, mentre le sessioni del mattino saranno visibili gratuitamente sulle pagine YouTube e TikTok di Sky Sport F1. Il Gran Premio del 2 marzo infine, si potrà guardare live su Sky e in streaming su NOW.

GP Bahrain 2024: gli orari TV della prima gara stagionale

Giovedì 29/02/2024

Ore 12:30 Prove Libere 1 – Sky Sport F1/NowTV

Ore 16:00 Prove Libere 2 – Sky Sport F1/NowTV

Venerdì 1/03/2024

Ore 13:30 Prove Libere 3 – Sky Sport F1/NowTV

Ore 17:00 Qualifiche – Sky Sport F1/NowTV

Sabato 02/03/2024

Ore 16:00 Gara – Sky Sport F1/NowTV

La nuova Ferrari SF-24 punta al titolo

Dopo la deludente stagione 2023 appena trascorsa, per il Mondiale di Formula 1 2024 la Ferrari FS-24 è stata completamente rinnovata e si appresta a calcare le piste più agguerrita che mai per tentare di riacciuffare quel titolo che manca ormai dal 2007. Al volante delle Rosse troviamo ancora una volta il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz, quest’ultimo in attesa di lasciare il posto a Lewis Hamilton, che lo sostituirà a fine stagione.

Il team Ferrari tutto è piuttosto fiducioso sulle proprie possibilità e convinto di avere le carte in regola per poter ambire al gradino più alto del podio. E tutti noi italiani, ovviamente, non vediamo l’ora di fare il tifo per loro!