Modern Love 2 debutta con una attesissima seconda stagione con un cast di stelle e nuove storie d’amore e di relazioni raccontate in tutta le loro complessità e bellezza, e ispirate all’omonima rubrica del New York Times. Tra le storie narrate: una vecchia fiamma si riaccende, una relazione con l’ex di un ex e il fantasma di un amore perduto. La seconda stagione in otto episodi di Modern Love riporta sullo schermo una serie di storie ambientate ai giorni nostri, tra relazioni, legami, tradimenti e rivelazioni. Lo showrunner John Carney è qui anche sceneggiatore, regista e produttore esecutivo. Andrew Rannells ha diretto un episodio di questa stagione basato su un suo scritto personale pubblicato sulla rubrica. Questa stagione è stata girata ad Albany, Schenectady e Troy nello stato di New York, oltre che a Dublino in Irlanda. Modern Love 2 è disponibile sulla piattaforma di Amazon Prime Video dal 13 agosto.

Modern Love 2: la trama della seconda stagione

Anche in questa stagione, la serie continua ad esplorare l’amore in tutte le sue forme. Tra le altre storie narrate, assisteremo a quella di due sconosciuti che si sono incontrati prima della pandemia, e come riusciranno a gestire il loro rapporto dopo il lockdown. Inoltre: due amici si sottopongono a un test, restare platonici oppure innamorarsi.

Una ragazza nottambula ha un difficile rapporto con il suo ragazzo mattiniero. Si sviluppa una storia d’amore con l’ex di un ex: come gestire la relazione? E ancora: c’è la storia nata in una notte; una storia di una promessa impossibile; il fantasma di un amore perduto che torna a bussare alla porta; e infine una persona esplora la sua sessualità.

Modern Love 2 su Prime Video: il cast e i personaggi

La seconda stagione di Modern Love è interpretata da: Gbenga Akinnagbe, Lucy Boynton, Tom Burke, Zoë Chao, Minnie Driver, Grace Edwards, Dominique Fishback, Kit Harington, Garrett Hedlund, Tobias Menzies, Sophie Okonedo, Zane Pais, Anna Paquin, Isaac Powell, Marquis Rodriguez e Lulu Wilson. I ruoli degli attori sopra citati non sono stati ancora specificati.