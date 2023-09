Se tutto, o quasi, si sa a proposito di Karl Marx, uno dei più grandi filosofi dell’800, lo stesso non si può dire di Eleanor, una delle sue figlie. Miss Marx, film del 2020 scritto e diretto da Susanna Nicchiarelli, si propone di colmare questa lacuna, facendo luce su un personaggio femminile che merita di essere conosciuto per diversi motivi.

Eleanor Marx fu una donna intelligente, colta e libera, che dedicò l’intera esistenza a combattere per i diritti dei lavoratori. La pellicola biografica va in onda Venerdì 1° Settembre in prima serata su Rai Tre: ecco chi era la protagonista nella realtà.

Miss Marx: la trama in breve e il cast

Miss Marx ripercorre alcuni dei momenti più significativi della vita di Eleanor, figlia minore di Karl Marx. C’è spazio per il privato, spesso sofferto e difficile e, soprattutto, per l’impegno politico, che fu sempre appassionato e profondo.

Per quanto riguarda il cast, nel ruolo principale troviamo la bravissima e credibile attrice britannica Romola Garai.

Chi era Eleanor Marx

Eleanor Marx, figlia minore del filosofo Karl, nacque nel 1855 a Londra. Come il padre, si dedicò anima e corpo alla politica e fece proprie le rivendicazioni dei lavoratori, battendosi per migliorarne le condizioni di vita e per garantire loro maggiori diritti. Eleanor è considerata una delle prime femministe, in quanto unì le istanze portate avanti dalle donne a lei contemporanee ai principi fondanti del socialismo. Fu una grande oratrice, nonché autrice di importanti testi e articoli di giornale. Viene ricordata, fra l’altro, per essersi spesa contro il lavoro minorile.

Nel privato Eleanor fu piuttosto infelice. La lunga e tormentata relazione sentimentale con il divulgatore scientifico e attivista socialista Edward Aveling probabilmente le procurò più dolori che gioie. Nel 1898, a soli 43 anni, la giovane Marx si suicidò ingerendo del veleno ma a tutt’oggi le vengono doverosamente riconosciuti la perseveranza e il coraggio con cui portò avanti battaglie basilari per la civiltà moderna.