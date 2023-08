La7 continua a trasmettere con successo i tv movie di Miss Marple, il personaggio letterario nato dalla penna di Agatha Christie che, a quanto pare, si riconferma un cult per i patiti del genere. Del resto, si sa, si tratta di un classico del giallo e, come tutti i capolavori, anche l’intuitiva e simpatica investigatrice non conosce tramonto.

Il prossimo appuntamento è con Miss Marple-Sento i pollici che prudono, nella prima serata di Domenica 20 Agosto. Le curiosità principali sulla pellicola le trovate di seguito.

Miss Marple-Sento i pollici che prudono: la trama in breve e il cast principale

Regno Unito, a cavallo tra la fine degli anni ’40 e l’inizio degli anni ’50. Stavolta lo scenario delle vicende raccontate è una casa di riposo per anziani. Qui muore zia Ada e un’altra signora sparisce. Tuppence chiede aiuto a Miss Marple e le racconta di come altri strani e misteriosi episodi si fossero già verificati in passato all’interno della struttura.

Per quanto riguarda il cast, nel ruolo della protagonista troviamo ancora una volta la bravissima Geraldine McEwan e, al suo fianco, i seguenti attori e attrici (vicino ai loro nomi i relativi personaggi interpretati):

Chloe Pennington – Young Hannah

– Young Hannah Oliver Jordan – Young Ethan

– Young Ethan Anthony Andrews – Tommy Beresford

– Tommy Beresford Greta Scacchi – Tuppence Beresford

– Tuppence Beresford Clare Holman – Miss Packard

– Miss Packard Miriam Karlin – Marjorie Moody

– Marjorie Moody June Whitfield – Mrs. Lancaster

– Mrs. Lancaster Claire Bloom – zia Ada

– zia Ada Steven Berkoff – Mr. Eccles

– Mr. Eccles Patrick Barlow – Mr. Timothy

– Mr. Timothy O-T Fagbenle – Chris Murphy

– Chris Murphy Jody Halse – Amos Perry

– Amos Perry Josie Lawrence – Hannah Beresford

– Hannah Beresford Michael Maloney – Dr. Joshua Waters

Le curiosità sul film

