Svolta clamorosa nel concorso di Miss Italia: sbarca sul web, sulla piattaforma Helbiz Live preceduto da un mini reality. La città di Venezia ospiterà la finale che si terrà il 19 Dicembre e che sarà trasmessa sulla piattaforma OTT Helbiz Live in esclusiva per l’Italia. Vi abbiamo incuriosito? Seguiteci nella lettura e vi spieghiamo esattamente cosa accadrà.

Miss Italia annuncia che la Finale dell’edizione 2021 approda sul web preceduta da un mini reality

Il concorso di bellezza più celebre del nostro Paese, nato nel 1939 che negli anni ha registrato ottimi ascolti sbarca sul web per cercare di coinvolgere i più giovani. La selezione delle 30 finaliste si è svolta a Roma dal 29 al 30 novembre, mentre il gran finale sarà ospitato a Venezia, nella settimana tra il 12 e il 19 dicembre.

Miss Italia si trasforma, non più una semplice sfilata per le ragazze che mostrano la loro bellezza ma anche un programma dove vengono messe in risalto la creatività, l’estro e le personalità delle Miss.

Le dichiarazioni di Patrizia Mirigliani in merito a questa trasformazione del concorso ideato dal padre Enzo

Patrizia Mirigliani, che ha raccolto l’eredità del padre nell’organizzazione del concorso di bellezza, ha maturato la convinzione che il programma deve rivolgersi anche ai giovani e per poterli “catturare” si deve parlare lo stesso linguaggio. A questo proposito fa sapere:

“Con questa nuova Tv in streaming ci avvicineremo ancora di più al mondo dei giovani usando i loro stessi strumenti di comunicazione”.

E dunque, chi porterà la corona di Miss Italia 2021 dopo Martina Sambucini, che ha vinto lo scorso anno? Lo scopriamo il 19 dicembre, giorno della finale.

A contendersi il primo posto ci sono 20 ragazze, mentre altre dieci concorrono nella categoria Miss Italia Social. La gara si può seguire sulla piattaforma Helbiz Live (scaricabile da Play Store o Apple Store), anticipata da un mini-reality che ci fa conoscere meglio le partecipanti. Spariscono quindi le classiche sfilate in costume, le fasce e i numerini assegnati ad ogni ragazza.

“In Helbiz vogliamo sempre sorprendere i nostri clienti e il pubblico che ci segue, abbiamo quindi abbracciato con entusiasmo il progetto di Miss Italia, che da questa stagione si presenta sul mercato con idee fortemente innovative. Per la prima volta la finale di Miss Italia sarà trasmessa solamente in digitale, e siamo orgogliosi che un brand di così prestigioso e conosciuto in Italia e nel mondo abbia scelto Helbiz Live come piattaforma di condivisione per celebrare e condividere con il pubblico la serata più importante dell’intera manifestazione.” – ha dichiarato Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media.

Crown Revolution è il contenitore tematico di Miss Italia che su Instagram accenderà i riflettori sulle aspiranti Miss, raccontando i sogni, le aspirazioni e i valori di una generazione che cambia e che, ridisegna, ampliandolo, il concetto di bellezza. È qui che conosceremo le 20 finaliste per Miss Italia e che vivrà il diario di bordo delle 10 Miss Italia Social.

Helbiz Live: cosa sappiamo di questa piattaforma digitale?

Helbiz Live, l’innovativa piattaforma OTT per lo streaming di contenuti sportivi e di intrattenimento, gestita da Helbiz Media, è disponibile su tutti i dispositivi mobili, tablet, pc e le smartTV. Per accedere ai contenuti e la diretta di Miss Italia basterà scaricare la app Helbiz Live da Play Store o su Apple Store, e registrarsi. La app è gratuita e anche i contenuti dell’evento Miss Italia saranno fruibili gratuitamente.