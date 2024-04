La partecipazione al Grande Fratello gli ha regalato una popolarità inaspettata. Basti vedere gli ultimi eventi a cui Mirko Brunetti ha preso parte per comprendere la reale portata dell’affetto che il pubblico gli ha riservato. In queste occasioni, Mirko è stato accolto da un bagno di folla che gli ha anche attirato delle critiche sui social. Lui stesso è apparso incredulo come ha sottolineato anche ai nostri microfoni. La storia con Perla Vatiero ha sicuramente fatto la differenza in quanto molti ragazzi e ragazze si sono rispecchiati in loro, nelle loro sofferenze e forse anche nel loro ritrovarsi più uniti di prima.

Mirko Brunetti, intervista esclusiva all’ex concorrente di Grande Fratello

Mirko, il Grande Fratello ti ha regalato una grande popolarità. In questi giorni ti abbiamo visto protagonista di veri e propri bagni di folla. Come stai vivendo tutto questo?

Ogni volta mi sembra tutto surreale. Non mi aspettavo di essere travolta da un’ondata di affetto. Sono un ragazzo semplice e sono grato per tutto quello che sto ricevendo. Tante volte mi chiedo se me lo merito davvero. Tanti ragazzi si riconoscono in me e mi vedono come se fossi il loro migliore amico.

Tornando indietro rifaresti tutto quello che hai fatto? Hai qualche rimpianto?

Rifarei tutto quanto. Sicuramente l’unica cosa che non farei è correre nel mio rapporto con Greta dopo Temptation Island. Avrei dovuto pensare più a me stesso e a trovare un equilibrio. Alla fine però penso che ogni situazione, anche la più negativa, possa trasformarsi in un’opportunità di crescita.

Facendo un bilancio di questa esperienza, qual è stato il momento più bello?

I momenti belli sono tanti a partire dall’ingresso nella Casa. Durante il primo mese mi sono divertito molto. Un altro momento bello è stato l’incontro con Perla in tugurio. In quel momento mi sono lasciato andare ad una versione mia che ho fatto fatica a mostrare. Sono una persona introversa quando si parla di sentimenti anche se può non sembrare possibile.

E il momento più difficile invece?

Il momento più complicato è stato quando eravamo io, Perla e Greta nella Casa. A livello psicologico sono stato male e il pubblico lo ha percepito. E’ stato veramente difficile perché non sapevo come gestire la situazione. Non volevo ferire nessuno. L’ingresso di Perla mi aveva travolto ma in quel momento volevo autoconvincermi che non fosse così. La situazione con Greta era difficile e la Perla e Greta che ho conosciuto prima non sono quelle di adesso. Se fossero entrate subito da amiche per me sarebbe stato molto più facile(ride).

I telespettatori si sono appassionati alla tua storia d’amore con Perla. Quando hai capito che tra voi non era finita?

L’ho sempre saputo che non era finita. Il rapporto con Perla ancora oggi è difficile da spiegare. Vivere nella stessa casa, 24 ore su 24, dopo tutto quello che avevamo passato è stato complicato. Dentro di me ho sempre saputo che quel cordone con Perla non si sarebbe mai reciso. Sicuramente quando lei è entrata, il video confronto e il lento mi hanno fatto riflettere sul fatto che dovevo dare a questo rapporto un’altra possibilità.

Entrambi a Temptation Island avevate ribadito come il vostro rapporto fosse diventato tossico. Ora è migliorato rispetto a prima e in cosa?

Siamo due persone più mature. Le sofferenze che abbiamo provato ci hanno fatto capire come improntare il rapporto. Poi è cambiata la situazione. Perla è una ragazza completa, sta benissimo con se stessa. Prima scaricava invece tutte le sue debolezze e fragilità su di me nonostante non fossi io il problema.

Pensi che Perla avrebbe vinto lo stesso se non fossi stato tu e di conseguenza la vostra storia d’amore?

Penso che la sua è una vittoria a 360 gradi. Molte ragazze si sono riviste nella coppia ma anche nelle sofferenze che ciascuno di noi ha provato. Perla è stata tenace, non ha mai mollato e non si è mai tirata indietro o sottratta al confronto con gli altri a partire da Beatrice. Ad oggi sono convinto che Perla avrebbe vinto a prescindere da me e dalla nostra storia.

Da Temptation Island al Grande Fratello, avete vissuto la separazione, i tradimenti e il ritrovato amore, il tutto sotto l’occhio delle telecamere. Pensi di voler continuare a condividere il futuro della vostra storia sui social?

Ci stiamo godendo quella normalità di cui avevamo bisogno. Abbiamo tante persone che ci seguono e che ci amano e quindi è soprattutto per loro che continuiamo a condividere dei momenti assieme che è quello che facevamo anche prima. Non ci sentiamo però obbligati a farlo né è una dipendenza.

Il fatto che tra Greta e Perla sia nata una bella amicizia ti crea imbarazzo?

Sicuramente Greta e Perla hanno costruito un bel rapporto dentro la casa. E’ la loro amicizia e stavolta preferisco rimanere fuori da questo.

Una volta fuori, ti sei ricreduto o rimasto deluso da qualcuno in particolare?

No, non sono rimasto deluso da nessuno. Sono stato abbastanza lucido e schietto sui rapporti che ho creato nella casa. Tutto quello che ho pensato si è poi rivelato essere giusto.

Dopo aver partecipato a Temptation Island e al Grande Fratello, cosa vorresti fare in tv? Hai ricevuto già qualche proposta?

In questo momento ho iniziato a investire tanto me stesso. Ci sono tante proposte che stanno arrivando. La televisione e il cinema sono mondi che mi piacciono però ho anche il mio lavoro da portare avanti.

All’Isola dei Famosi ti piacerebbe partecipare?

Perché no? In un futuro lontanissimo però.

Dopo aver partecipato come concorrente ai vari reality, ti piacerebbe fare l’opinionista?

Moltissimo. Mi è piaciuto stare in studio in questi tre mesi. Sono rimasto colpito sia da Cesara Bonamici che dalla conduzione di Alfonso Signorini.