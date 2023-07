Miriana Trevisan è stata una delle grandi protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La soubrette era presente all’inaugurazione del nuovo salone di Federico Fashion Style in pieno centro a Roma. Dalla bellezza travolgente, Miriana ha mandato in tilt fan e fotografi.

Intervista a Miriana Trevisan

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo avvicinata scambiando con lei qualche battuta. Nell‘intervista rilasciata in esclusiva, Miriana ha parlato della sua amicizia con Federico Fashion Style: “Mi diverto molto a seguirlo perché lui riesce a trasformare le donne. Ho un legame particolare con Vanda perché adoro l’extension e quando ho scoperto questo connubio non potevo non essere qui”.

Con lei abbiamo commentato anche l’edizione ormai passata del Grande Fratello Vip: “Ho apprezzato molto Nikita in questa edizione. Si è lasciata scivolare le cose addosso e io adoro le persone peace and love”.

Sulla sua esperienza nella casa rivela: “Non è stato facile recuperare anche se stare lontana dai miei affetti mi ha aiutato. Volevo farmi conoscere ancora di più dal pubblico e sono felice di averlo fatto”.

Miriana Trevisan è stata una delle vallette di Mike Bongiorno a La Ruota della Fortuna. Proprio in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset, Piersilvio Berlusconi ha annunciato una riedizione del programma. Miriana ha dichiarato di aver fatto i salti di gioia quando lo ha saputo: “Ho fatto cinque anni de La Ruota della Fortuna con Mike. Sono molto contenta perché è un gioco che stimola la mente. Spero che i giovani si possano divertire”.

Alla conduzione del programma ci sarà Gerry Scotti. Miriana benedice questa scelta: “Gerry Scotti è meraviglioso, può fare tutto. Spero di poterlo andare a trovare”. Miriana Trevisan ha poi commentato l’addio di Barbara D’Urso a Mediaset: “Credo che Piersilvio stia facendo delle scelte e prima di parlare bisognerebbe capire bene. Io poi sono partenopea e quindi mi dispiace per Barbara”.

Miriana ha intanto fatto alcuni provini per il cinema: “Mi sto dedicando a me stessa e spero che ci siano belle sorprese in arrivo”. Di recente, Miriana è finita di nuovo al centro del gossip per una presunta storia d’amore con Eddy Siniscalchi, ex di Valeria Marini. Sembra però che per l’ex gieffina non ci sia nessun amore all’orizzonte: “Sono senza amore ma piena di amore”, conclude.