Miriam Leone approda alla Mostra del Cinema di Venezia e gli occhi sono tutti puntati su di lei. L’attrice è stata una delle protagoniste della seconda giornata del red carpet sfilando in un abito total black con guanti molto particolari che arrivavano fino al gomito. Vediamo insieme cosa ha rivelato ai nostri microfoni sull’emozione di essere a Venezia e sulla sua interpretazione di Giulia Portalupi in ‘I Leoni di Sicilia‘.

Intervista all’attrice Miriam Leone

Tutti pazzi per Miriam Leone e a Venezia c’è chi ha addirittura detto a suo marito, Paolo Carullo, di essere un uomo fortunato. L’attrice, nell’ultimo anno, è stata impegnata nella serie ‘I Leoni di Sicilia‘ e nel terzo capitolo della trilogia cinematografica dei Manetti Bros, ‘Diabolik – chi sei?’.

A Venezia abbiamo visto sfilare tra le altre Angelina Jolie e Nicole Kidman. Cosa provi ad essere qui, ed essere accostata ai loro nomi?

In realtà sono una loro grande fan e spettatrice e provo una grande emozione a vederle calcare il red carpet ma soprattutto interpretare personaggi come ha fatto Angelina Jolie con l’ultima settimana di vita di Maria Callas in questo film che ho visto in anteprima. In realtà lo ripeto, io sono una fan e una loro spettatrice.

Sei stata premiata per ‘I Leoni di Sicilia‘. Cosa ti ha regalato questo ruolo?

‘I Leoni di Sicilia’ è una serie che ho nel cuore. Avevo già nel cuore il libro di Stefania Auci che è stato un grandissimo successo internazionale. Giulia Portalupi è la protagonista femminile, è la donna che è stata affianco a Vincenzo Florio tutta la vita. È una donna ribelle che ha veramente sovvertito i canoni dell’epoca, che ha scelto e che ama. Sono davvero affezionata a questa serie e a questo personaggio.

Miriam Leone nella serata di domenica 1 settembre, ai Filming Italy Venice Award, ha ritirato il premio come Miglior attrice protagonista proprio per ‘I Leoni di Sicilia’.