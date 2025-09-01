Miriam Leone riesce a catalizzare l’attenzione anche senza sfilare sul red carpet principale della Mostra di Venezia. L’attrice siciliana, splendida protagonista in laguna, ha presentato il suo nuovo film Amata, in uscita a ottobre nelle sale, dove recita al fianco di Stefano Accorsi e Tecla Insolia.

Miriam Leone incinta a Venezia 82?

Al termine della proiezione, durante il Q&A con il pubblico, gli obiettivi di SuperguidaTV hanno immortalato alcune immagini che non sono passate inosservate. Nei video e nelle foto, infatti, spunterebbe un accenno di pancino sospetto, tanto da far pensare a una possibile seconda gravidanza.

A rafforzare i rumors, anche una tenera scena con il marito Paolo Carullo: l’abbraccio affettuoso da dietro con cui l’ha stretta subito dopo l’incontro, un gesto pieno d’amore che ha acceso ulteriormente la curiosità. Miriam e Paolo sono già genitori del piccolo Orlando Leone Carullo, nato il 29 dicembre 2023.

Per ora nessuna conferma ufficiale dalla coppia, ma il dolce sospetto resta.