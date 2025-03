Domenica 30 marzo prenderà il via su Raiuno una nuova serie “Costanza“. La nuova fiction tratta dai libri di Alessia Gazzola vede nei panni dei due protagonisti Miriam Dalmazio e Marco Rossetti. Ambientata a Verona, la serie affronta temi importanti come la precarietà, le difficoltà della maternità ma anche la solidarietà femminile. La protagonista della fiction è Costanza, una giovane laureata in medicina con una specializzazione in Paleopatologia, nonché madre single della piccola Flora. Dopo aver vinto un assegno di ricerca presso l’università di Verona, si trasferisce dalla sua città natale, Messina, nella città veneta. A Verona vive anche sua sorella Antonietta, soprannominata Toni, e il suo ex fidanzato Marco, un architetto di successo che sta vivendo il massimo della sua carriera, con cui Costanza ha avuto una breve ma appassionata storia d’amore sette anni prima. I loro destini si intrecceranno nuovamente quando Costanza inizierà a frequentare il collega Ludovico, mentre Marco si avvicina sempre più al matrimonio con la sua storica compagna Federica. Nel frattempo Costanza si ritroverà a dover risolvere un mistero legato alla storia di Selvaggia di Staufen, figlia illegittima di Federico II di Svevia.

“Costanza”, intervista esclusiva a Miriam Dalmazio

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Miriam Dalmazio. L’attrice ci ha parlato così del suo personaggio: “Mi ha affascinato il suo essere normale e incredibile allo stesso modo. La sua vita è davvero assurda perché le sono capitate tante cose. Mi ha trasmesso una grande passione per il suo lavoro, Costanza è una ricercatrice assennata che mette tutta se stessa nel lavoro. In lei mi rivedo tanto, sono siciliana, ho i capelli rossi e sono una madre. Tutto il resto invece ho dovuto cercarlo”. Con Miriam parliamo anche di maternità, di quanto sia complicato per una donna gestire gli impegni di lavoro e quelli familiari. L’attrice si è però ritrovata poco nella dinamica della serie in quanto ha la fortuna di avere accanto a sé un compagno che la aiuta: “Rispetto a Costanza ho la fortuna di avere un compagno molto presente. Posso ritagliarmi il mio tempo serenamente per lavorare anche se ovviamente ci dobbiamo accordare ma mi sento molto libera di prendermi i miei impegni senza dover affidare mio figlio ad una tata o ad una persona sconosciuta”.

Costanza si troverà ad essere divisa in amore, da un lato c’è Marco l’uomo di cui si era innamorata e con cui ha avuto una figlia (anche se lui non lo sa per il momento) e dall’altra Ludovico, un giovane che conosce nell’ambiente di lavoro: “Costanza è scissa sentimentalmente tra l’impossibile e il possibile. Nei confronti di Marco prova tantissima attrazione ma lui è impegnato quindi rappresenta quel tipo di amore giovanile, adolescenziale, quell’amore che si vive d’istinto mentre Ludovico è un uomo dalle spalle larghe, che infonde sicurezza. Con lui Costanza torna a credere nell’universo maschile. Ad un certo punto Costanza si troverà a dover scegliere”.

Sul lavoro, Costanza si troverà ad avere anche una rivale, Diana: “Non c’è una vera e propria rivalità tra loro, non ci sono dei contrasti ma questi angoli vengono sempre un po’ smussati. Entrambe si troveranno a dover competere per un solo posto e hanno bisogno di lavorare. Ad un certo punto si ritroveranno complici, sarà il tema della maternità ad unirle”.

Tra i temi affrontati quello della precarietà giovanile. A Miriam Dalmazio abbiamo chiesto se nella vita abbia mai avuto un piano B: “La recitazione mi ha salvata. Dopo il liceo ho avuto un momento buio in cui non avevo le idee chiare. Facevo la hostess, poi la maschera nei teatri, ho cambiato anche tantissime facoltà. Il mio piano B non c’è mai stato ma devo dire grazie alla recitazione”.

Miriam ci confida poi di aver chiesto un consiglio ad Alessia Gazzola prima di aver interpretato Costanza: “Ho cercato da subito Alessia perché volevo che lei mi trasmettesse tutto il suo mondo. Leggevo il romanzo e ci rivedevo molto di lei, sentivo di trovare la sua personalità. Da donna mi interessava conoscerla perché la trovavo molto stimolante. Lei è sempre stata carina con me e mi ha detto che ero semplicemente perfetta per questo ruolo. Mi ha incoraggiata tantissimo”.