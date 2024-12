La Rai ha deciso di ricordare e omaggiare Mino Reitano con un documentario dal titolo ‘Mino Reitano, la voce italiana nel mondo’. Il cantautore, compositore e attore avrebbe infatti compiuto 80 anni il 7 dicembre. Scopriamo insieme di cosa parla e quando andrà in onda.

Mino Reitano, la voce italiana nel mondo: quando in tv il documentario

Mino Reitano ha fatto la storia della musica italiana. Il cantautore, il cui nome all’anagrafe era Beniamino, è venuto a mancare il 27 gennaio del 2009. Le sue canzoni toccano temi importanti come l’amore romantico, il Mezzogiorno e la condizione dell’emigrante. In occasione dell’anniversario della sua nascita, venerdì 6 dicembre 2024 alle ore 16.10, andrà in onda su Raitre un documentario dal titolo ‘Mino Reitano, la voce italiana nel mondo’.

Ma di cosa parla? Nel docufilm sarà mostrata la storia pubblica e privata del cantante sin dagli esordi della sua carriera quando creò un’orchestrina formata con i suoi fratelli. Si tratta di un uomo che è emigrato dalla Calabria per raggiungere la Germania e poi arrivare a Milano, portando con sé la sua famiglia. Saranno ripercorse le sue esibizioni a Canzonissima, al Cantagiro e a Settevoci. Non mancano alcuni aneddoti e curiosità sulla sua vita come quando andò ad Amburgo per esibirsi con i Beatles al punto che in America volle conoscerlo Frank Sinatra. Amato dal pubblico, ma non tanto dalla critica, il cantautore è venuto a mancare troppo presto lasciando un vuoto nei suoi fan.

L’intervista a La Vita in Diretta

Scritto e diretto da Antonio Centomani, il documentario indaga l’uomo dietro il personaggio pubblico fino alla laurea ad honorem in sociologia. Un lato umano mostrato attraverso le testimonianze e i ricordi di amici e familiari, la moglie e le figlie su tutti. Un viaggio tra successi, delusioni, dolori con un excursus su Sanremo. Molti filmati lo ricorderanno nei concorsi canori e negli show televisivi, fino ad arrivare ad una commovente intervista che rilasciò per il programma “La Vita in Diretta” circa una settimana prima di morire.