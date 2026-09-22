Debutta oggi, martedì 22 settembre 2026, su Netflix “Minerva – La Scuola”, la nuova serie italiana teen drama ambientata in un liceo militare di Napoli. Otto episodi che mescolano adolescenza, amicizie, rivalità, amori e misteri, con un cast composto da giovani interpreti affiancati da volti noti del cinema e della televisione italiana.

La serie tv “Minerva – La Scuola” debutta oggi su Netflix

La serie è diretta dal regista Ivan Silvestrini, già conosciuto per il suo lavoro su Mare Fuori, ed è prodotta da Roberto Sessa per Picomedia. La sceneggiatura è firmata da Ivano Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano e Michela Straniero.

Minerva: un liceo molto diverso dagli altri

Al centro della storia c’è il Liceo militare Minerva, un istituto dove la vita degli studenti è scandita da regole rigide e disciplina. Sveglia all’alba, alzabandiera, niente cellulari e niente abiti civili: tra le materie ci sono anche tattica militare e la scherma.

Ma dietro l’apparente rigore della scuola Minerva si nasconde un mondo fatto di rapporti complicati, segreti e conflitti personali. La serie segue infatti gli allievi mentre affrontano non soltanto le regole dell’istituto, ma anche quel periodo della vita in cui amicizie, primi amori e scelte personali contribuiscono a costruire la propria identità.

Il mistero al centro della storia

“Minerva – La Scuola” non vuole essere soltanto un racconto incentrato sul periodo adolescenziale. Netflix presenta la serie anche come un mystery drama: un giovane cadetto cerca infatti risposte sulla scomparsa di un suo caro amico.

È questo elemento a dare alla storia una componente di tensione che si intreccia con le dinamiche tipiche del teen drama: rivalità tra ragazzi, primi rapporti sentimentali, pressioni familiari sulle spalle degli studenti e segreti che rischiano di venire alla luce.

Il cast

A guidare il gruppo dei giovani protagonisti sono Ciro Minopoli, Biagio Venditti e Margherita Buoncristiani, insieme a Beatrice Savignani, Simone Secce, Giulio Brizzi, Nicole Malaj e Alicia Edogamhe.

Nel cast trovano spazio anche attori del calibro di Massimiliano Gallo, Cristiana Capotondi e Irene Maiorino, oltre a Raiz e Michele Rosiello. Gallo interpreta il generale Achille Giordano, mentre la Capotondi veste i panni di un’insegnante anticonformista. Maiorino interpreta invece la vicecomandante Teresa Bonaiuto.

Serie ambientata a Napoli e alla Reggia di Portici

Uno degli elementi più riconoscibili della produzione è l’ambientazione della storia. Le riprese sono state realizzate principalmente alla Reggia di Portici, trasformata nella fiction nel Liceo militare Minerva, con alcune scene girate anche nella splendida Villa Campolieto situata nella vicina Ercolano.

Un luogo storico diventa lo scenario di una storia contemporanea, dove la rigidità dell’ambiente militare si contrappone alle inquietudini e ai desideri dei ragazzi.

8 episodi disponibili da oggi

La prima stagione della serie tv “Minerva – La Scuola” è composta da ben 8 episodi e arriva oggi, 22 settembre, in esclusiva su Netflix. I primi due episodi erano stati presentati in anteprima al Giffoni Film Festival, permettendo al pubblico del festival di vedere in anticipo l’inizio della storia.

Con questa nuova produzione, Netflix punta ancora una volta su una storia italiana rivolta soprattutto al pubblico young adult, ma costruita intorno a temi che vanno oltre la semplice vita scolastica: la ricerca della propria identità, il rapporto con le regole, l’amicizia, la famiglia e il peso delle proprie scelte.