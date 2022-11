Domenica 6 novembre si è conclusa la seconda stagione di Mina Settembre, fiction di Rai1 con protagonisti Serena Rossi e Giuseppe Zeno. Gli ascolti come sempre sono stati superlativi tanto che si parla già di una terza stagione. Cosa sappiamo in merito alla fiction di Rai1 campione di ascolti? La terza stagione si farà? Seguiteci nella lettura e vi sveliamo cosa sta succedendo.

Mina Settembre 3 si farà? Ecco cosa ha dichiarato la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati

Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, commenta gli ascolti della serie tv, anticipando e confermando la terza stagione:

“Gli oltre cinque milioni di telespettatori e il 28,8% di share per l’ultima puntata della seconda stagione di ‘Mina Settembre’ sono un risultato eccellente. Numeri che confermano la forza di un personaggio e una linea di lavoro che Rai Fiction ha felicemente condiviso con Fulvio e Paola Lucisano di Italian International Film. Grazie a Serena Rossi che a Mina ha dato la leggerezza di un sorriso e una sensibilità coinvolgente e, a chiudere un triangolo, grazie a Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno e con loro al ricco cast guidato con il consueto equilibrio da Tiziana Aristarco.

Una donna, Mina, che non si perde mai d’animo e affronta il pubblico e il privato sempre con determinazione e però anche con le fragilità della vita di ogni giorno: testimonia una condizione che sta a pieno dentro la nostra contemporaneità, come dimostra il 30% di share nel ‘Target Donne’ 15-24 anni. Una sintonia e un motivo in più per continuare il lavoro con Mina e rivederci al più presto”.

Mina Settembre 3, le parole di Cestaro: “Terza stagione in onda nel 2024, le novità nella trama e nel cast”

Ma non solo la direttrice di Rai Fiction conferma la terza stagione di Mina Settembre ma anche lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro che anticipa che ci saranno novità nella trama e nel cast. Anticipa che le puntate potrebbero essere 4 anziché sei e l’obiettivo sarà quello di sorprendere i telespettatori con nuove dinamiche senza ritornare sul triangolo amoroso Claudio – Mina – Domenico, dal momento che la protagonista ha già scelto Domenico con il quale c’è stato anche un lieto fine nell’ultima puntata della seconda stagione. Puntate che potrete rivedere su RaiPlay.

Mina Settembre 3 con Serena Rossi si farà: quando la messa in onda?

Mina Settembre 3 si farà, la fiction che ha registrato un boom di ascolti incredibile la vedremo in tv con buone probabilità già nell’autunno del 2024. Ma molto dipende dal numero di episodi da fare e quindi una data precisa ancora non c’è. Lo sceneggiatore anticipa che nella terza stagione ci saranno nuovi intrecci e questo ha messo in allarme in fans che temono che Domenico possa non esserci più a causa di altri impegni dell’attore Giuseppe Zeno che gli presta il volto.

Ricordiamo che la serie è tratta dalla saga di romanzi di Maurizio De Giovanni. La prima stagione aveva preso spunto da “ Un giorno di Settembre a Natale” e “Telegramma da Settembre” , ma De Giovanni ha scritto ad oggi altri tre romanzi:

“Dodici rose a Settembre”,

“Troppo freddo a Settembre”,

“Una sirena a Settembre”.

Quindi da questi tre titoli, sarebbe possibile prendere spunto per la terza stagione. Ad ogni modo, non ci resta che attendere per altri dettagli, anche se una certezza ce l’abbiamo: Mina settembre 3 si farà.