Addio a Milva, la pantera di Goro conosciuta anche come “La rossa” della musica italiana si è spenta all’età di 81 anni nella sua casa di Milano.

E’ morta Milva: lutto nella musica italiana

Lutto nella musica italiana: si è spenta Milva, la celebre interprete della musica italiana conosciuta in tutto il mondo. Maria Ilva Biolcati, questo il suo vero nome, aveva 81 anni e si è fatta conoscere nel mondo della discografica con lo pseudonimo di Milva. Una carriera di grandissimi successi per la “la Pantera di Goro” conosciuta anche come “La Rossa” della musica italiana per il suo inconfondibile colore dei capelli.

L’artista viveva nella sua casa di Milano con la figlia Martina Corgnati, nata dall’amore con il regista Maurizio Corgnati e la segretaria Edith.

Milva, la malattia e l’addio alle scene

Da diverso tempo Milva, “La Rossa” della canzone italiana, era malata; una terribile malattia che la stessa interprete aveva voluto raccontare ai fan così sui social:

Dopo cinquantadue anni di ininterrotta attività, migliaia di concerti e spettacoli teatrali sui palcoscenici di una buona metà del pianeta, dopo un centinaio di album incisi in almeno sette lingue diverse, ho deciso di mettere un punto fermo alla mia carriera di interprete dal vivo. Stavo lavorando all’album quando mi sono sentita malissimo, scoprendo poi a causa di diverse patologie, così sono stata ricoverata. Ho perso l’uso delle gambe e la memoria. Sono uscita dalla clinica che ho recuperato tutto, ma ho messo a dura prova la mia salute anche a causa della carriera. Per anni non ho avuto giorni di ferie, mai. E il mio corpo mi ha presentato il conto, a 71 anni.

Nel 2010 la decisione di lasciare le scene. Prima però aveva pubblicato il disco “Non conosco nessun Patrizio” scritto e prodotto dal grande amico Franco Battiato con cui aveva già collaborato in passato.

Una perdita immensa per il mondo della musica italiana ed internazionale visto che la voce di Milva ha superato i confini nazionali conquistando la Germania, Francia, Spagna e Giappone.

Buon viaggio Milva.