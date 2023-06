E’ stato per lei un anno ricco di soddisfazioni. Prima con Ballando con le stelle e poi con Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci ha concluso l’anno televisivo conquistando importanti traguardi. Gli ascolti l’hanno premiata ancora una volta e la conduttrice è già al lavoro sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Prima che il talent scaldi i motori, Milly Carlucci è partita alla ricerca di nuovi talenti con Ballando on the Road. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Milly ci ha parlato di questo viaggio itinerante. In queste settimane sono circolate delle indiscrezioni in merito alla giuria del talent. Si era ipotizzato che la conduttrice fosse pronta per una rivoluzione ma lei stessa ha dichiarato che è ancora prematuro pensarci.

Milly Carlucci ha anche commentato l'indiscrezione sul ritorno di Raimondo Todaro nel talent.

Milly Carlucci, l’intervista

Milly, ha preso da poco il via la nuova edizione di Ballando on the road. Come sta andando questo viaggio itinerante?

Sta andando benissimo. Abbiamo fatto una tappa al Nord, al Sud e ora il prossimo 10 e 11 giugno saremo a Roma al Centro Commerciale Porta di Roma. Nell’ultima tappa di Roma apriremo le audizioni per gli aspiranti nuovi maestri di Ballando con le Stelle. Per due anni, la pandemia ha provocato lo stop di interi settori, compreso quello della danza. Le persone che si allenavano nelle palestre o nei centri si sono trovate a dover frequentare all’improvviso i corsi online. Ora però le cose vanno decisamente meglio e ad ogni tappa ho trovato persone desiderose di esprimere il loro talento, con voglia di fare e di dare il meglio. E’ meraviglioso. Ho notato poi con enorme sorpresa che anche gli anziani sono tornati in pista.

Grazie a Ballando con le stelle, molte persone si sono avvicinate al ballo. Anche questo è un merito del programma.

Ballare fa davvero bene alla salute. Negli ultimi anni della sua vita, mia madre si diede al ballo in quanto consigliata dal medico per tenere sotto controllo la glicemia. Lei andava tre volte alla settimana in una scuola di danza ed era seguita da un maestro. Era davvero felice e aveva risolto anche il problema di salute.

Ballando con le Stelle sta scaldando i motori. Si è parlato della conferma in blocco dell’intera giuria. Nessuna rivoluzione quindi o dobbiamo aspettarci qualche novità?

In questo momento stiamo lavorando al cast. Il ragionamento sulla giuria, commentatori a bordo campo, tribuni del popolo avverrà a settembre e non prima. Non abbiamo aperto neanche la discussione su questo aspetto. Abbiamo prima la necessità di chiudere il cast. Per il resto è ancora prematuro parlarne. Abbiamo lanciato sui social il toto-nomi perché siamo desiderosi di sapere cosa ne pensa il pubblico.

Sull’ultima edizione di Ballando con le Stelle c’è stata anche una polemica legata alle votazioni social degli artisti in gara. Alla luce di quanto accaduto e mi riferisco anche al Codacons che ha presentato un esposto verrà abolita la votazione social? Cambierà il sistema di votazione?

La votazione social viene pubblicata da sempre sul nostro account alla fine del programma. Il controllo viene effettuato da un notaio e da un’azienda specializzata che controlla i flussi dei voti. Quando vengono notati dei flussi anomali, l’azienda, dopo aver verificato la provenienza, li esclude dal conteggio. Noi siamo molto scrupolosi anche a livello di politica aziendale ma è bene precisare che da noi non si vince nulla se non una coppa. Tra l’altro il pubblico in questo modo non spende soldi. Abbiamo abolito alcuni fa il televoto proprio per andare incontro alle persone che vivono già in difficoltà economiche.

Si parla molto di un ritorno di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle. E’ vero che ci sono delle trattative in corso?

Ho letto sui social che era circolata questa ipotesi. Mi ha fatto sorridere.

E’ da poco finita anche la quarta edizione de Il Cantante Mascherato. Qual è il bilancio? Più positivo o negativo?

Sono felicissima perché nonostante la difficile collocazione del sabato sera siamo riusciti a chiudere questa edizione con il 20% di share. Il risultato social è stato superiore a quello degli anni precedenti, in particolare nelle ultime puntate. Pian piano stiamo riuscendo a far entrare nel quotidiano del pubblico anche un’idea così iper moderna e curiosa come quella de Il cantante Mascherato.

Si è parlato già di una riconferma. Stando ad indiscrezioni il programma però andrebbe in onda non più di sabato ma in settimana.

Il palinsesto è ancora in divenire ed è difficile al momento parlare di una collocazione per un programma che andrà in onda il prossimo anno.

Ad un certo punto era circolata anche l’indiscrezione di una chiusura del programma. L’hanno infastidita questi rumors?

E’ stata una notizia lanciata sui social. Ho dovuto poi smentire la notizia con un video social perché c’è il rischio che le persone possano prendere sul serio una notizia e non seguire poi il programma.