Ballando con le Stelle conquista sempre più telespettatori. Le prime due puntate del talent show di Raiuno hanno registrato il 25% di share confermandosi uno dei programmi più seguiti della Rai. Merito sicuramente del prestigioso cast che Milly Carlucci è riuscita a mettere insieme.

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato proprio la regina del sabato sera, Milly Carlucci, che si è detta soddisfatta per gli ottimi risultati raggiunti nelle prime due puntate: “E’ una grande soddisfazione oltre che una bella conferma. Ballando con le Stelle, con gli inevitabili alti e bassi, è sempre stato un successo ma quest’anno sembra esserci una magia particolare. Non bisogna fermarsi però, siamo solo all’inizio, la strada è lunga e difficile”.

Milly ci rivela che a differenza dello scorso anno è riuscita a coniugare il prestigio con l’età. Sicuramente l’età dei concorrenti in gara si è abbassata. Come ogni anno non mancano gli scontri e le polemiche. Sicuramente la concorrente più attaccata di questa edizione è, non a sorpresa, Sonia Bruganelli che sta vivendo una storia d’amore con il ballerino professionista Angelo Madonia. Per la conduttrice non c’è il rischio però che il gossip prenda il sopravvento sulla gara: “Il nostro è un programma televisivo in cui c’è tutto. C’è il ballo, la giuria, il racconto personale e anche la polemica. Ma credo soprattutto ci sia anche divertimento ed emozione. Se ci fosse solo uno di questi elementi non credo che avremmo fatto tutta questa strada”.

Di recente, erano circolati dei rumors sull’esclusione di Laura Freddi dal programma, scartata al posto di Sonia Bruganelli. Milly Carlucci ha però smentito queste voci: “A me non risulta. Non ne abbiamo mai parlato. A Ballando non esistono provini ma semplici chiacchierate per capire carattere e attitudini. Al limite si può fare una piccola prova di ballo per provare a convincere i dubbiosi ad accettare. Con lei però non c’è stata occasione. Mai dire mai però”. Tante le new entry quest’anno anche tra i ballerini professionisti.

A Milly Carlucci abbiamo chiesto se in futuro abbia lasciato una porta aperta per un eventuale ritorno di Raimondo Todaro dopo l’addio ad Amici: “Faccio fatica a seguire il presente, figuriamoci il futuro. Come dicevo nella vita non si sa mai. Direi che ognuno ha una parabola e un percorso nella vita e nella professione. A tutte le persone che ho incrociato, specialmente ai ballerini a cui ho dato fiducia e che grazie a Ballando hanno trovato un loro spazio nello spettacolo, posso solo augurare il meglio ma poi le storie finiscono”. Nel corso della chiacchierata abbiamo parlato con Milly Carlucci anche dell’esordio fortunato di Stefano De Martino. La conduttrice ha speso bellissime parole per il giovane: “Stefano è un ragazzo in gamba, e se la sta cavando molto bene. E’ stato da noi lo scorso anno per una sorpresa ad una bimba legata a Telethon. L’ho trovato molto simpatico”.

Sul futuro del programma “L’acchiappatalenti“, Milly non fa alcuna previsione: “Non lo so, è la Rai che sceglie. E’ un programma di cui rivendico tutta la qualità pur essendo andato in onda in un periodo di particolare distrazione, con gli eventi sportivi e il caldo anticipato a farla da padrone. C’è anche Il cantante mascherato che è stato parcheggiato per un anno e che per quattro anni ha raccolto buoni risultati. Ma vediamo, Ballando è solo all’inizio”.

Intervista a Milly Carlucci, conduttrice di “Ballando con le Stelle 2024”

Milly, partenza con il botto per le prime puntate di “Ballando con le Stelle”. Un dato importante che rappresenta una conferma di quanto questo programma sia uno dei più seguiti dal pubblico. Soddisfatta per questo esordio? Che effetto le fa?

E’ una grande soddisfazione oltre che una bella conferma. Ballando con le Stelle, con gli inevitabili alti e bassi, è sempre stato un successo ma quest’anno sembra esserci una magia particolare. Non bisogna fermarsi però, siamo solo all’inizio, la strada è lunga e difficile.

Dopo tanti anni qual è il segreto per non stancare e (non stancarsi) mai?

Avere le antenne ben dritte e capire gli umori del pubblico, lavorare sforzandosi di non fare mai copia e incolla con l’anno prima. Lo scorso anno avevamo un cast prestigioso e abbastanza maturo. Quest’anno siamo riusciti a coniugare il prestigio con dei concorrenti più giovani. In ogni caso bisogna lavorare tanto e tutti i giorni con entusiasmo, passione e spirito critico. Dal confronto nascono tante cose belle.

Quest’anno come concorrente c’è anche Sonia Bruganelli, fidanzata con Angela Madonia. Nelle puntate che abbiamo visto c’è stato già un confronto un po’ più acceso tra lei e Selvaggia Lucarelli. Non c’è il rischio che il gossip prenda il sopravvento sulla gara?

Il nostro è un programma televisivo in cui c’è tutto. C’è il ballo, la giuria, il racconto personale e anche la polemica. Ma credo soprattutto ci sia anche divertimento ed emozione. Se ci fosse solo uno di questi elementi non credo che avremmo fatto tutta questa strada.

A non cambiare mai è invece la giuria. Cosa le piace di questo mix di giudici?

Sono cinque personalità diverse, tutte con una visione curiosa e mai banale dello spettacolo e della vita. E poi sono liberi con un pensiero proprio che li rende un unicum nel panorama televisivo e non solo italiano.

Laura Freddi ha fatto sapere di essere stata scartata ai provini. Come mai?

A me non risulta. Non ne abbiamo mai parlato. A Ballando non esistono provini ma semplici chiacchierate per capire carattere e attitudini. Al limite si può fare una piccola prova di ballo per provare a convincere i dubbiosi ad accettare. Con lei però non c’è stata occasione. Mai dire mai però.

Seconda ballerina per una notte è stata Barbara D’Urso. Dagospia ha riferito non solo di un cachet alto ma anche che per averla avrebbe smosso mari e monti. È così?

La vicenda cachet non mi compete e non spetta a me. So che c’è un budget complessivo per i ballerini per una notte che è abbastanza basso tanto che lo scorso anno abbiamo avuto una serie di attori peraltro bravissimi in promozione. Per esempio la Nazionale di Volley è intervenuta gratuitamente alla prima puntata. La cosa importante è che Ballando incassa tanto dalla pubblicità e credo faccia bene a tutta la rete.

È ormai ufficiale che Raimondo Todaro ha lasciato la cattedra di Amici. In futuro, lascia una porta aperta per il suo ritorno a Ballando?

Faccio fatica a seguire il presente, figuriamoci il futuro. Come dicevo nella vita non si sa mai. Direi che ognuno ha una parabola e un percorso nella vita e nella professione. A tutte le persone che ho incrociato, specialmente ai ballerini a cui ho dato fiducia e che grazie a Ballando hanno trovato un loro spazio nello spettacolo, posso solo augurare il meglio ma poi le storie finiscono.

Ha festeggiato da poco 70 anni. Un bilancio?

Lo farò quando compirò 100 anni. Ora ho troppo da fare(ride).

Il messaggio più divertente che ha ricevuto?

Spesso i colleghi autori mi prendono scherzosamente in giro per la cura con cui metto in scena le intro prima del ballo. Due colleghi mi hanno fatto un regalo e nel biglietto c’era scritto “Se non ti piace ci possiamo fare un’intro”.

Lei, Carlo Conti, Antonella Clerici siete conduttori della stessa generazione. Tra i nuovi conduttori giovani che si stanno facendo largo c’è Stefano De Martino. Cosa ne pensa della sua ascesa in Rai?

Stefano è un ragazzo in gamba, e se la sta cavando molto bene. E’ stato da noi lo scorso anno per una sorpresa ad una bimba legata a Telethon. L’ho trovato molto simpatico.

Dopo Ballando con le Stelle, tornerà anche L’Acchiappatalenti?

Non lo so, è la Rai che sceglie. E’ un programma di cui rivendico tutta la qualità pur essendo andato in onda in un periodo di particolare distrazione, con gli eventi sportivi e il caldo anticipato a farla da padrone. C’è anche Il cantante mascherato che è stato parcheggiato per un anno e che per quattro anni ha raccolto buoni risultati. Ma vediamo, Ballando è solo all’inizio.

Che augurio si fa per il futuro?

Di stare bene e con me i miei cari e tutta la meravigliosa famiglia di Ballando con le Stelle.