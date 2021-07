Ballando con le Stelle è uno dei programmi di punta del palinsesto televisivo di Rai1 e la sua fiera condottiera, Milly Carlucci, lo difende e se ne prende cura con tutte le sue forze. La costruzione del cast è in pieno fermento nonostante ci siano nomi già semi-confermati e la batosta dell’addio di Raimondo Todaro avrà colpito molto l’intero equipaggio.

La delusione di Milly Carlucci sull’addio di Raimondo Todaro sui social

Il volto di Rai1, non ha nascosto il suo profondo dolore per la decisione del ballerino e ha affidato ai suoi account social una riflessione risentita ma cordiale: “Da stamattina sono assalita da messaggi riguardanti la decisione di Raimondo Todaro di lasciare Ballando. Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente. Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme”.

“Stamattina con un pò di delusione ho visto invece il suo post. Rai1, Ballandi, i miei autori ed io abbiamo la massima stima di Raimondo e abbiamo sempre creduto in lui, è diventato un volto della rete, ha fatto fiction, programmi vari oltre ai miei, e con il Cantante Mascherato è diventato anche coreografo, una storia importante e non scontata. Con questa esperienza nel suo bagaglio siamo certi che anche nella nuova avventura si farà valere come sempre. Non posso che augurargli tutto il bene del mondo”.

Raimondo Todaro è stato uno degli insegnanti storici e più amati in ogni edizione. A volte, si amava più lui del Vip in gara. Quando ha pubblicato il post di dimissione da Ballando con le Stelle, non avrà calcolato la valanga di commenti negativi che continuano ad arrivargli in queste ore.

Sicuramente, avrà riflettuto a lungo e con il rispetto che si conviene in queste occasioni ne avrà discusso con i diretti interessati, in privato. Ora, farlo passare per traditore sembra un pò esagerato. L’affetto, però, del pubblico e dei suoi colleghi non manca. Dai commenti sotto il post sembrano essere tutti dalla sua parte e accettare qualunque strada sceglierà.

Quando un figlio cresce, ad un certo punto è naturale tagliare il cordone ombelicale e tentare altre strade. Non per questo, si rinnega tutto ciò che si è fatto negli anni precedenti.

Non tarda, però, la risposta attraverso un ennesimo post di Raimondo Todaro che chiarisce la sua posizione. Al momento, le voci di cui parla Milly Carlucci non sarebbero corrette. Infatti, il ballerino di latino-americano ha così, scritto: “Leggo con molta tristezza il post di Milly. Di voci nel nostro ambiente ne circolano e anche tante, a volte sono vere altre no e qualora ve ne fossero di trattative in corso non vedo che male ci possa essere, anzi mi auguro che arrivino presto nuove opportunità. Avrei incontrato molto volentieri Milly per comunicarle la mia decisione a voce (cosa che tra l’altro ci siamo ripromessi di fare appena sarò guarito) ma 5 giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi, sono in isolamento a casa, ma forse questo le voci non l’hanno riportato. Ho preferito avvisarla subito della mia decisione poichè spero di negativizzarmi in fretta ma qualora così non fosse le avrei comunicato troppo tardi rispetto all’inizio del programma la mia decidione e ciò avrebbe causato un disagio. Io comunque, la ringrazio e senza rancore mi prendo i suoi auguri con tutto il cuore”.

Come in ogni storia, ci sono due campane eppure il botta e risposta sui social poteva essere evitato, sottolineano i follower di entrambi che li hanno apprezzati in tv e in quella che sembrava un’ottima amicizia.

Raimondo Todaro ad “Amici” di Maria De Filippi?

Quali saranno i nuovi stimoli e le altre motivazioni che hanno spinto Raimondo Todaro ad abbandonare Ballando con le Stelle, forse, non li conosceremo.

Eppure ipotizzare la sua presenza come professore all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi non pare un’ipotesi azzardata dal momento che una sorta di colloquio si è vissuto in un daytime dell’ultima edizione. Infatti, quando su una polemica iniziata proprio da Carolyne Smith verso un’allieva, Maria De Filippi fece esaminare tutti i ballerini da Todaro. Todaro con il suo fare gentile, diede consigli e bacchettò dove bisognava e il feedback di Maria dev’essere stato positivo.