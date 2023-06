Durante l’appuntamento odierno del programma “Da noi a ruota libera”, andato in onda su Rai uno e condotto da Francesca Fialdini, la presentatrice ha intervistato la collega Milly Carlucci.

Milly Carlucci a “Da noi… A ruota libera” sulla giuria di “Ballando con le Stelle” e Barbara D’Urso

La conduttrice di Ballando con le stelle ha parlato, tra le tante cose, anche della prossima stagione del programma del sabato sera di Rai 1. Milly Carlucci si è espressa infatti sui rumors relativi alla nuova giuria della prossima edizione di “Ballando con le stelle”.

La conduttrice, durante l’intervista ha dichiarato: “Sono state dette molte cose, ma la giuria dell’anno prossimo non è stata riconfermata”.

La Carlucci ha poi spiegato: “Questo semplicemente perché stiamo ancora lavorando al cast. Più avanti, a settembre, si parlerà di giuria e di tutto il resto”.

Milly Carlucci parla di Barbara D’Urso e delle voci dei mesi scorsi

Milly Carlucci si è anche espressa in maniera molto chiara sulla questione che vede coinvolta un’altra protagonista della nostra tv: Barbara D’Urso.

Sulle voci dei mesi scorsi che volevano una Barbara D’Urso in giuria a Ballando con le stelle, la Carlucci dichiara: “Banalmente, con Barbara ci siamo viste alcuni anni fa per discutere la possibilità di coinvolgerla come ballerina per una notte, possibilità che poi è sfumata completamente”.

Barbara D’Urso non sarà a Ballando con le stelle

La conferma della trattativa sfumata di un eventuale passaggio in Rai di Barbara D’Urso, è arrivata già nella giornata di venerdì scorso, quando nel salutare il pubblico di Pomeriggio 5, la conduttrice, tra i volti di punta di Mediaset, ha confermato la sua presenza nel gruppo di Cologno Monzese anche per la prossima stagione televisiva: “Grazie amiche mie e amici miei che mi seguite da sempre e per sempre. Ci vediamo ovviamente a settembre. Il mio cuore è vostro”.