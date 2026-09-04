Una nuova trasformazione per una delle artiste più camaleontiche della scena musicale internazionale. Miley Cyrus ha ufficializzato l’arrivo di “Bass Persuades”, il suo decimo album in studio, segnando così l’inizio di un nuovo capitolo artistico dopo Something Beautiful, pubblicato nel 2025. Il disco sarà disponibile dal 18 settembre 2026 e rappresenta anche il suo primo album pubblicato sotto l’etichetta Atlantic Records.

Miley Cyrus diventa “Miley” e presenta l’album Bass Persuades: tracklist

Ma la novità non riguarda soltanto la musica dell’artista. In questa nuova fase della sua vita, la cantante ha scelto di presentarsi professionalmente con il solo nome Miley, abbandonando quindi il cognome Cyrus nella propria identità artistica. Una scelta che sembra voler sottolineare ulteriormente il carattere personale e intimo della nuova era.

“Bass Persuades”, il nuovo singolo è già disponibile

A poche settimane dall’uscita dell’album, Miley ha pubblicato la title track “Bass Persuades”, primo assaggio concreto del nuovo progetto. Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Mert Alas, fotografo che ha curato anche l’universo visivo legato al disco. La canzone introduce sonorità che mescolano pop, synth anni Ottanta e suggestioni post-punk, con un’impronta decisamente più fisica e dance rispetto ad alcuni lavori recenti dell’artista.

Il messaggio è altrettanto diretto: lasciarsi andare alla musica, ballare e, almeno per qualche minuto, mettere da parte lo smartphone e la continua connessione agli schermi. Il brano sembra quindi rappresentare perfettamente il concetto alla base dell’intero album. Miley ha spiegato che la musica può accompagnare ogni sfumatura dell’esistenza: dalla felicità al dolore, dall’amore al cambiamento. Un progetto che vuole dunque raccontare “ogni parte della vita”, senza separare le emozioni positive da quelle più difficili.

Tracklist dell’album Bass Persuades

Il nuovo album sarà composto da 10 tracce, compreso un remix della title track. La tracklist ufficiale è:

Bass Persuades Different Religion (feat. Model/Actriz) Let’s Get Married Orbit Aftermath REDLIGHTS Neon Signs (feat. Andrew Wyatt of Miike Snow) Innocent Ways Snow Bass Persuades Remixx

Tra le collaborazioni spicca quella con Model/Actriz, band newyorkese legata alla scena art-punk, presente in “Different Religion”. Un’altra collaborazione è quella con Andrew Wyatt, componente dei Miike Snow, in “Neon Signs”. Il progetto si presenta quindi come un lavoro capace di muoversi ancora una volta tra pop, rock e contaminazioni alternative, confermando la tendenza di Miley a non rimanere ancorata a un’unica identità musicale.

Il ritorno sul palco: due concerti all’Hollywood Bowl

L’uscita di Bass Persuades sarà accompagnata anche da un importante ritorno dal vivo. Miley ha infatti annunciato due concerti all’Hollywood Bowl di Los Angeles, fissati per venerdì 16 ottobre e domenica 18 ottobre 2026. Gli appuntamenti rappresenteranno un momento particolarmente atteso dai fan, considerando la rarità delle esibizioni live dell’artista negli ultimi anni. Sul palco sarà presente anche Model/Actriz, che oltre a collaborare al nuovo album accompagnerà Miley come special guest nei concerti. La vendita generale dei biglietti è prevista per giovedì 10 settembre alle ore 10 locali, mentre le prevendite inizieranno prima.

Un nuovo capitolo dopo Something Beautiful

Bass Persuades arriva poco più di un anno dopo Something Beautiful. Nel frattempo Miley non è rimasta lontana dai riflettori: ha pubblicato una versione deluxe del precedente album, con collaborazioni che hanno coinvolto anche David Byrne e Lindsey Buckingham, ha partecipato allo speciale per il ventesimo anniversario di Hannah Montana e ha continuato a costruire un percorso artistico sempre più svincolato dalle etichette. Il nuovo album sembra dunque inserirsi nella lunga tradizione di trasformazioni che ha caratterizzato la carriera dell’artista: dalla giovanissima star di Hannah Montana alla Miley di Bangerz, passando per la svolta rock di Plastic Hearts, fino alla dimensione più adulta e personale degli ultimi lavori.

L’ombra di Dolly Parton nel nuovo progetto

Questa nuova fase arriva inoltre in un momento particolarmente delicato per Miley. Il progetto è stato annunciato pochi giorni dopo la scomparsa di Dolly Parton, sua madrina e figura fondamentale nella sua vita personale e artistica, morta il 25 agosto 2026 all’età di 80 anni. Miley le ha dedicato un commosso tributo, ricordando il rapporto profondo che le univa. Il legame tra le due artiste ha attraversato musica, televisione e generazioni. Dolly Parton era comparsa accanto a Miley in diverse occasioni, compreso il Miley’s New Year’s Eve Party, lo speciale televisivo prodotto da Lorne Michaels e condotto insieme dalle due artiste. La sua influenza resta quindi una presenza importante anche nel percorso di Miley, che negli anni ha più volte dimostrato di considerare Dolly non soltanto una leggenda della musica country, ma anche una guida personale.

Dai Grammy a una nuova era di Miley

Il nuovo album arriva inoltre dopo alcuni degli anni più importanti della carriera di Miley dal punto di vista dei riconoscimenti. Nel 2024 l’artista ha conquistato i suoi primi due Grammy Award grazie a “Flowers”, premiata come Record of the Year e Best Pop Solo Performance. Nel 2025 è arrivato il terzo Grammy, questa volta nella categoria Best Country Duo/Group Performance, grazie a “II MOST WANTED”, la collaborazione con Beyoncé contenuta in Cowboy Carter.

Un percorso che racconta bene la natura di Miley: pop star, interprete rock, artista capace di avvicinarsi al country e, soprattutto, musicista sempre pronta a cambiare pelle. Ora, con Bass Persuades, sembra essere arrivato il momento di una nuova metamorfosi. L’appuntamento con l’artista è quindi fissato al 18 settembre 2026, quando il decimo album di Miley sarà finalmente disponibile. E poco meno di un mese dopo, il 16 e 18 ottobre, sarà il pubblico dell’Hollywood Bowl a scoprire dal vivo questa nuova era.