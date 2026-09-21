Miley torna con un nuovo album e sceglie di farlo seguendo una direzione precisa: lasciarsi guidare dalle emozioni, dal corpo e da una musica capace di raccontare l’amore in tutte le sue svariate sfumature. Si intitola Bass Persuades il decimo disco in studio dell’artista, disponibile da oggi per Atlantic Records, un progetto che segna l’inizio di una nuova era creativa e anche di un’evoluzione nella sua identità artistica, presentata ora attraverso il solo nome Miley.

Con “Bass Persuades”, Miley apre un nuovo capitolo della sua vita

L’uscita dell’album è accompagnata dal videoclip ufficiale di Let’s Get Married, diretto da Mert Alas e girato nella suggestiva cornice dello Chateau Marmont di Los Angeles. Nel video compare anche Maxx Morando, compagno della cantante.

Un album che parte dall’amore, senza semplificarlo

Al centro di Bass Persuades c’è l’amore, ma questa volta raccontato lontano dalle definizioni più semplici e dalle storie prive di contraddizioni. Miley lo descrive come un’esperienza «mai monodimensionale», fatta di diversi livelli e sfumature che cambiano nel tempo e che si intrecciano con il percorso personale della cantante.

Un tema che attraversa anche gli ultimi tre album e che, nel corso degli anni, sembra essersi avvicinato sempre più a un’idea di amore più sereno. Non soltanto quello condiviso con un’altra persona, ma anche quello che nasce dal rapporto con se stessi.

«L’amore è dinamico e complesso», spiega Miley, definendo il sentimento come una comprensione che appartiene prima di tutto al corpo, una sensazione che non sempre ha bisogno di essere spiegata razionalmente. È proprio questa nuova prospettiva a dare forma al disco: il modo in cui ci guardiamo e impariamo a conoscerci finisce per influenzare anche le relazioni che costruiamo con gli altri.

La musica prima di tutto, anche attraverso il corpo

Il titolo Bass Persuades racchiude un’altra idea fondamentale del progetto: la musica come esperienza fisica, qualcosa che arriva al corpo prima ancora di passare dalla mente.

Per Miley, una canzone può essere dolce e potente, vulnerabile e intensa, capace di accompagnare tanto la felicità quanto il dolore che si prova in determinate circostanze. Non è soltanto una combinazione di accordi musicali, melodie e parole di una canzone, ma un sentimento che prende vita e che, nel processo creativo di un brano, può indicare da sola la direzione da seguire.

Questa visione emerge già dal primo singolo omonimo, pubblicato il 3 settembre scorso. Il brano, caratterizzato da sonorità synth-pop ispirate agli anni Ottanta, invita a mettere da parte gli schermi e a ritrovare il piacere di vivere la musica attraverso il movimento e la condivisione.

Un invito che si traduce anche nei risultati ottenuti dal singolo: Bass Persuades ha raggiunto il primo posto tra i brani più aggiunti dalle radio statunitensi, debuttando al numero uno della classifica US Spotify Top Songs e al secondo posto a livello globale. Nel videoclip che accompagna il brano, ancora una volta diretto da Mert Alas, una serata si trasforma gradualmente in un’esperienza collettiva fatta di danza e connessione.

10 brani e 2 collaborazioni

La tracklist dell’album è composta da dieci tracce, con una direzione sonora e un concept definiti sin dalle prime fasi della lavorazione. Nonostante questa impostazione, Miley ha scelto di lasciare spazio a un processo creativo spontaneo, seguendo ciò che ogni singola canzone richiedeva.

Tra gli ospiti del disco ci sono i Model/Actriz, band newyorkese che collabora con Miley in Different Religion, e Andrew Wyatt, membro dei Miike Snow, presente in Neon Signs. I Model/Actriz tornano inoltre nel remix di Bass Persuades, che chiude l’album.

Il rapporto tra Miley e la band non nasce con questo progetto: durante la lavorazione di Something Beautiful, il frontman Cole Haden aveva già partecipato alla scrittura di Prelude, traccia di apertura del precedente disco.

La tracklist dell’album Bass Persuades

Bass Persuades Different Religion (feat. Model/Actriz) Let’s Get Married Orbit Aftermath REDLIGHTS Neon Signs (feat. Andrew Wyatt of Miike Snow) Innocent Ways Snow Bass Persuades Remixx

Il ritorno sul palco all’Hollywood Bowl

Il nuovo album di Miley sarà accompagnato anche da due importanti appuntamenti dal vivo particolarmente attesi dal pubblico. Miley si esibirà all’Hollywood Bowl di Los Angeles il 16 e il 18 ottobre, con entrambi gli show già sold out.

La richiesta per le due date è stata elevata sin dalla prevendita, durante la quale quasi 1,5 milioni di fan si sono ritrovati in coda per cercare di assicurarsi un biglietto. Un dato che accompagna il ritorno sul palco dell’artista e l’attesa per il nuovo capitolo musicale.

Con Bass Persuades, Miley riunisce così alcuni dei temi che hanno attraversato il suo percorso più recente: l’amore, la trasformazione personale, la vulnerabilità e il desiderio di riscoprire la musica come esperienza condivisa. Un disco nato da un momento preciso della sua vita, ma costruito intorno a emozioni che aspirano a essere riconoscibili anche al di là della sua storia personale.