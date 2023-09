Francesca Michielin è tornata e lo ha fatto alla grande. La cantante ha annunciato nelle scorse ore una gradita novità. La Michielin, oggi impegnata alla conduzione della nuova stagione di X-Factor in onda su Sky, ha annunciato che sarà la curatrice speciale della Milano Music Week 2023.

Milano Music Week 2023, Francesca Michielin curatrice speciale dell’evento

Con un post su Twitter, oggi X, Francesca Michielin annuncia di essere la curatrice speciale della Milano Music Week 2023. “Sono molto emozionata nel dirvi che sarò la curatrice speciale della Milano Music Week di quest’anno, che si terrà dal 20 al 26 novembre! Sarà una settimana piena di musica, incontri, appuntamenti speciali (e forse anche un po’ di Maschiacci)” – Ha affermato la cantante che poi ha aggiunto – “È da tempo che ci lavoriamo ed è una notizia che custodivo e non vedevo l’ora di condividere A presto!“.

Il ritorno dei Francesca Michielin

Nella giornata di ieri, con un altro post pubblicato sui social, Francesca Michielin ha annunciato il suo ritorno dopo un periodo di pausa. Con una foto che la ritrae di spalle in un grande parco alberato, la cantante ieri annunciato il suo ritorno alle scene. “Ciao. Come state? Io mi sto preparando per ripartire, “gentilmente, senza strappi al motore”. Nei prossimi giorni vi darò qualche notizia che custodisco e su cui lavoro da tempo e che non vedo l’ora di condividere. Ci sentiamo prestissimo” – Aveva scritto ieri la cantante.

Solo qualche mese fa, la Michielin annunciava di prendersi una pausa per problemi di salute, costringendola ad annullare i suoi impegni musicali. “Ci tenevo a raccontarvi quello che mi è successo nell’ultimo anno. Purtroppo non sarò in grado di tornare presto sul palco come pensavo, ma sono costretta ad annullare le ultime date del tour, sono molto dispiaciuta. Grazie per la comprensione”. Oggi Francesca Michielin è tornata e lo ha fatto alla grande, e noi non vediamo l’ora di vederla nuovamente esibirsi in pubblico.

Milano Music Week 2023: programma e cast

Dal 20 al 26 novembre la musica torna a risuonare nelle strade di Milano con la MILANO MUSIC WEEK. Una settimana di live, dj set, incontri con artisti e artiste, panel, workshop e molto altro! Tra i primi artisti confermati per i talk ci sono Ariete, Paola & Chiara, Devendra Banhart e Neffa con Ele A. Per maggiori informazioni sul programma 2023 è possibile consultare il sito web milanomusicweek.it.