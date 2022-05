Mila Suarez è una delle protagoniste più discusse de La Pupa e il Secchione Show, programma prodotto da Endemol Shine Italy e condotto, su Italia 1, da Barbara d’Urso. Durante la sua permanenza all’interno della villa che ospitava i concorrenti del reality di Italia 1, la modella e influencer di origini marocchine ha saputo tenere alta l’attenzione creando non poche dinamiche. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato la bella Mila Suarez, con lei abbiamo parlato del suo percorso all’interno del programma, del rapporto con i suoi due “Secchioni” Mirko Gancitano e Gianmarco Onestini, delle sue controversie con Soleil Sorge, dello scontro con Paola Caruso e delle sue aspirazioni artistiche. ecco di seguito cosa ci ha raccontato Mila Suarez.

Mila Suarez, l’intervista esclusiva

Mila sei stata una delle protagoniste più discusse de La Pupa e il Secchione Show, che esperienza è stata e perchè hai scelto di farla?

“Ho scelto di partecipare a La Pupa e il Secchione Show soprattutto perchè a presentare c’era Barbara d’Urso, io ho già lavorato con lei, sono stata sua ospite diverse volte a Pomeriggio 5, a Domenica Live e a Live – Non è la d’Urso. La Pupa e il Secchione Show per me è un gioco e devo dirti la verità non pensavo fosse così difficile. Per me è stata anche un po’ dura all’inizio perchè non mi hanno capita, mi hanno attaccata molto fin da subito, ma fa parte del gioco ci sta. Forse hanno capito che potevo essere un personaggio forte”.

C’è un momento di forte imbarazzo che hai vissuto durante il programma e che ricordi particolarmente?

“Beh, forse un po’ nel rapporto con Mirko perchè comunque era una persona del mio passato, amico del mio ex. Ma non direi proprio imbarazzo. Più che altro, mi sono sentita in imbarazzo e spesso in colpa per il “Bagno di Cultura”, perchè io non ho avuto la possibilità di poter studiare, ma non ho mai utilizzato il mio passato durante il programma per impietosire qualcuno. Una sola volta è uscito fuori il mio passato ma perchè è stato tirato in ballo da Gianmarco”.

Mirko, il tuo primo “secchione” all’interno del programma, in un’intervista rilasciata proprio a noi ha dichiarato: “Non credo che il percorso con Mila Suarez mi abbia penalizzato. Una cosa voglio riconoscerla a Mila, lei è riuscita a far emergere quelli che sono i miei valori fondamentali: l’amore, la famiglia e l’amicizia”. Cosa ne pensi di queste parole di Mirco nei tuoi confronti, come rispondi?

“Sono parole che mi fanno sicuramente piacere. Io ho sempre cercato di aiutare il prossimo. Le persone capiscono dopo come sono fatta veramente, quando ormai è troppo tardi. Se Mirko ha avuto queste parole nei miei confronti può solo che farmi piacere. Il mio “provocare” faceva parte del gioco io non sono la persona che guarda un uomo fidanzato o sposato. Mirko e Guenda sono una bellissima coppia, non mi sarei mai intromessa”

All’interno del programma hai ricevuto molti attacchi, anche dalla giuria. Poi c’è stata una furiosa lite con Paola Caruso: vuoi toglierti qualche sassolino dalla scarpa o chiarire qualcosa in particolare?

“Io posso dire di essermi impegnata nelle prove e, sinceramente, mi è dispiaciuto quando Soleil e Federico mi hanno dato “zero”, perché davvero ho sempre messo tutta me stessa. Su Paola Caruso una cosa la voglio dire e soprattutto chiarire, voglio specificare che io in quell’occasione non ho mai attaccato suo figlio. Ci tengo che le persone sappiano che io non ho mai messo in mezzo il figlio di Paola”.

Pensi che il tuo percorso sia stato penalizzato da uno dei tuoi partner di gioco tra Mirko e Gianmarco? Secondo te il giudizio di Soleil era prevenuto nei confronti Gianmarco?

“No, non credo che mi abbiano penalizzata. Posso solo dire che Mirko all’inizio non mi è stato vicino durante il percorso, questo sì. Ma nessuno dei due ha messo in difficoltà il mio percorso all’interno del programma. Su Soleil, beh, in realtà non saprei dirti se da parte sua ci potesse essere del pregiudizio nei confronti di Gianmarco. Con Soleil in passato ho discusso, con Gianmarco non saprei dirti come fossero i loro rapporti onestamente”.

Quali sono i tuoi progetti lavorativi per il futuro? Partiresti per un reality come L’Isola dei Famosi? C’è qualcosa che ti piacerebbe fare in televisione?

“I progetti ci sono ma non voglio anticipare ancora nulla, è troppo presto per parlarne. No, in questo momento non partirei per L’Isola dei Famosi se dovessero chiamarmi. Vedi, per fare un reality ci vuole molta forza, a me non piace uscire da un reality ed entrare in un altro. Forse più in avanti potrei accettare e partire per un nuovo reality. La televisione mi piace molto, il mio sogno è quello di fare la valletta al Festival di Sanremo”.

Il tuo rapporto con Gianmarco Onestini è solo amicizia o c’è dell’altro?

“Beh, diciamo che tra di noi c’è solo amicizia, una bella amicizia ma solo questo. Gianmarco è una persona meravigliosa, proviene da una famiglia altrettanto meravigliosa. C’è sicuramente un grande affetto tra di noi questo è sicuro, ma è solo amicizia” (Ride).