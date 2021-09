Midnight Mass su Netflix: trama e cast della serie horror

Tornano le atmosfere cupe del creatore di Hill House, Mike Flanagan, con la nuova serie Midnight Mass. Intricato dramma corale, che mescola paura e soprannaturale, a differenza dei precedenti show di Flanagan che attingevano a del materiale letterario, il suo nuovo progetto è frutto della sua mente creativa. Midnight Mass è il racconto di un’isolata comunità che sperimenta eventi soprannaturali in seguito all’arrivo di un misterioso prete. Le prime recensioni sulla serie sono state positive, come riporta il sito di aggregazione Rotten Tomatoes, che la descrive come: “Un’ambiziosa meditazione sul dolore e sulla fede che è splendida quanto inquietante. Il lento crescendo narrativo è un trionfo di terrore che lascerà gli spettatori in uno stato di agitazione per molto tempo dopo i titoli di coda”. La serie è disponibile su Netflix dal 24 settembre.

Midnight Mass: la trama della serie Netflix

Dopo molto tempo lontano da casa, Riley Flynn torna a Crockett Island e riceve un’accoglienza mista da parte dei suoi concittadini. Il suo ritorno è oscurato dall’arrivo del carismatico Padre Paul, che risveglia un forte fervore religioso in tutta l’isola. Nello stesso tempo, cominciano ad accadere anche eventi inquietanti a sfondo soprannaturale.

Midnight Mass: il cast e i personaggi

Il cast della serie tv è così composto: Kate Siegel interpreta Erin Greene, l’insegnante della scuola locale; Zach Gilford è Riley Flynn, tornato a Crockett Island dopo un lungo periodo; Kristin Lehman è Annie Flynn, madre di Riley, una donna fortemente religiosa; Samantha Sloyan è Bev Keane, braccio destro di Padre Paul; Igby Rigney è Warren Flynn; Rahul Kohli è lo sceriffo Hassan, un punto di riferimento a Crockett Island; Annarah Cymone è Leeza, giovane parrocchiana residente a Crockett Island, che sperimenta un miracolo durante la messa con padre Paul quando trova la capacità di tornare a camminare; Annabeth Gish è la Dr. Sarah Gunning; Alex Essoe è Mildred Gunning; Rahul Abburi è Ali Hassan; Matt Biedel è Sturge; Michael Trucco è Wade; Crystal Balint è Dolly; Louis Oliver è Ooker; Henry Thomas interpreta Ed Flynn, padre di Riley; e Hamish Linklater nel ruolo di Padre Paul, il nuovo parroco del paese.