La finale del Gf Vip 7 si avvicina ed è utile analizzare il percorso dei finalisti e delle finaliste di quest’edizione complicata. Sei mesi di emozioni positive e negative, liti, pianti, amori e frequentazioni più o meno importanti. Alfonso Signorini e l’intera produzione Endemol hanno portato a termine tra alti e bassi un’edizione marchiata dalla vicenda Bellavia e ridimensionata dall’intervento, in extremis, di Pier Silvio Berlusconi. La quarta finalista ad essere analizzata, da SuperGuida Tv, è Micol Incorvaia.

Micol Incorvaia: i pro e i contro del percorso al Gf Vip 7

Entrata a novembre come ex di Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia non ha spiccato per carisma e argomentazioni fondamentali per un programma di intrattenimento. Un percorso in sordina alle spalle di Tavassi e dei Donnalisi. La rivalità con Antonella Fiordelisi sempre innescata dalla Incorvaia, nonostante i mille passi fatti dalla schermitrice salernitana, in evidente mancanza di attenzione dagli autori del Gf Vip7 è l’unica costante del suo percorso.

La rilevanza al Gf Vip 7 di Micol Incorvaia è stata utile quanto i suoi modi pacati e riservati proposti per farsi amare dal pubblico. Un pubblico che sicuramente l’ha capita e accolta esiste ma durerà al di fuori del reality? Anche perchè, chi l’ha seguiva su Instagram prima della sua partecipazione al Gf Vip 7 sa che ha limato la sua verve fuori dalle righe. Sicuramente è una brava ragazza, dolce, sensibile e acculturata ma nel suo cammino al Gf Vip 7 queste qualità si sono viste poco e solo con chi lei considerava meritevole di riceverle. Se una persona è sensibile lo è con tutti anche con la sua nemesi.

I pro di una possibile vittoria della Incorvaia sono riconducibili ad un’immagine di brava ragazza con abbigliamento trasandato ma mai senza trucco (anche delicato e poco marcato) e senza capelli piastrati, volutamente lavorata dal reality show ma che comunque non ha attecchito nel grande pubblico e sui social. Un plus, potrebbe essere stata la frequentazione che ha dato vita agli #incorvassi ma si vedrà stasera a quanto sarà servito spezzarsi la schiena nel van ed eludere i microfoni ambientali dal momento che è lei la prima a dichiarare di aver paura del fuori con Tavassi.

I contro, invece, sono dettati dall’opposizione con la Fiordelisi che vanta un fandom attivo e attento a tutte le cattiverie pronunciate dall’Incorvaia mai mandate in onda in prima serata su Canale 5 tranne che in alcuni frammenti video. Inoltre, il modo di rispondere acido e da superiore è stato notato anche dall’amica Oriana Marzoli con la quale ha discusso nelle ultime ore, salvo far pace in vista della finalissima.

Micol Incorvaia: familiari, amici e social

La famiglia di Micol Incorvaia si è molto fatta sentire dall’esterno della casa del Gf Vip 7 attraverso la figura della sorella e della madre con parole non carine verso altri concorrenti oltre che nel sostenere la coppia con Edoardo Tavassi.

All’interno della casa di Cinecittà, Micol Incorvaia ha coltivato delle amicizie che le auguriamo di mantenere al di fuori come quella con Giaele Sofia De Donà, Oriana Marzoli, Alberto De Pisis e Luca Onestini. Sui social è cresciuta fino ad arrivare a 126 mila followers.