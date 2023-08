Michelle Hunziker torna in replica su Canale 5 con l’ultima stagione di Michelle Impossible and Friends. Dopo il grandissimo successo, Mediaset punta ancora una volta sul one woman show trasmesso in replica in prima serata. Ecco quando in tv e tutte le anticipazioni.

Michelle Impossible and Friends in replica su Canale 5: data di inizio

Da giovedì 3 agosto 2023 dalle ore 21.20 Canale 5 trasmette in replica l’ultima stagione di “Michelle Impossible and Friends“, lo show di successo condotto da Michelle Hunziker. Nelle sere di agosto, Canale 5 ha deciso di puntare sul one woman show che tanto ha divertito il pubblico da casa negli ultimi mesi. Una carrellata di repliche che prosegue dopo quelle di “Zelig” e “Felicissima Sera” con la messa in onda delle tre puntate del varietà con protagonista indiscussa la showgirl italo-svizzera.

Tre appuntamenti, in replica, da non perdere. Sul palcoscenico della seconda edizione del show di Michelle Hunziker si sono alternati ospiti e personaggi di spicco del mondo dello spettacolo. Artisti del calibro di Loredana Bertè, Max Pezzali e l’ex marito Eros Ramazzotti.

Michelle Impossible and Friends, ospiti prima puntata

Per la prima puntata, in replica, di Michelle Impossible and Friends, la Hunziker ha chiamato l’ex compagno e marito Eros Ramazzotti. I due hanno regalato ai telespettatori un momento di grande emozione che ha coinvolto anche la figlia Aurora Ramazzotti. Eros e Michelle sono legati da un grandissimo affetto come ha testimoniato più volte la showgirl svizzera durante le interviste. “Siamo molto legati, ci vogliamo molto bene. C’è la volontà di viversi come famiglia genitoriale. Siamo molto amici. Una coppia si può separare, ma la coppia genitoriale deve rimanere sempre perché per i figli è un trauma la separazione dei genitori. Bisogna cercare di volersi bene anche da separati sia per noi che per i figli” – ha raccontato la Hunziker dalle pagine di Vanity Fair.

Tra gli ospiti della prima puntata oltre ad Eros Ramazzotti, Michelle è pronta a accoglierla anche Loredana Bertè, Max Pezzali, Alessandro Siani, Nina Zilli e Andrea Pucci. Non solo, tra i momenti dello show anche lo spazio affidato alla figlia Aurora Ramazzotti.

L’appuntamento con le repliche di “Michelle Impossible and Friends” è da giovedì 3 febbraio in prima serata su Canale 5.