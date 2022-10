Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno trascorso la notte insieme. Dopo la separazione c’è un ritorno di fiamma tra la showgirl e l’Amministratore Delegato della casa di moda di famiglia? A lanciare il pettegolezzo è il settimanale Chi di Alfonso Signorini.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme?

Certi amori non finiscono verrebbe da dire citando un classico di Antonello Venditti. Sembrerebbe il caso di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. E’ notizia di queste ore che l’imprenditore italiano è stato paparazzato sotto casa della ex moglie dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. “Tomaso ha trascorso la notte a casa di Michelle. Tra i due sta rinfocolando l’amore” – si legge sulla copertina del settimanale che ha pizzicato il bell’imprenditore varcare il portone di casa della showgirl svizzera. Trussardi si è recato a casa della ex moglie la sera prima.

Tra i motivi del riavvicinamento tra i due ci sarebbe la gravidanza di Aurora Ramazzotti in dolce attesa del suo primo figlio dal compagno Goffredo Cerza.

“L’amore, quello vero, no, non era mai finito. Bocche cucite, al momento, da parte dei diretti interessati: ma sappiamo che la costruzione di questo nuovo amore non può essere smentita” si legge sul settimanale Chi. Sarà davvero così?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ci separiamo: pochi mesi fa la notizia

Il ritorno di fiamma, se confermato, tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi arriva a pochi mesi di distanza dalla nota congiunta in cui ufficializzarono la fine del loro amore. “Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine” – scrivevano entrambi nel comunicato ufficiale diramato alla stampa.

Un grande amore quello vissuto tra i due con l’imprenditore che poco dopo la separazione dichiarò alla stampa: “mi piacciono le case piene, quando ci siamo fidanzati e sposati non avremmo mai immaginato di lasciarci. Sia da una parte che dall’altra c’è totale apertura: le bambine stanno con la mamma, ma io posso vederle quando voglio. Detto questo non so se saremo quel genere di genitori separati che fanno le vacanze insieme: magari iniziamo prima con una cena“.