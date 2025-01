Michele Bravi ha rilasciato un’intervista esclusiva a noi di SuperGuidaTV in occasione della premiere di “A Complete Unknown”, il film dedicato alla vita di Bob Dylan. L’artista ha sottolineato l’importanza del leggendario cantautore nel panorama musicale mondiale, evidenziando il suo messaggio di libertà e collettività. Bravi ha poi raccontato del suo rapporto speciale con Fiorella Mannoia, che considera il suo mentore in questa fase della carriera, e ha espresso grande curiosità ed entusiasmo per la presenza del suo amico Cristiano Malgioglio come co-conduttore di Sanremo 2025. Nell’intervista non è mancato un cenno ad Amici, anche se, per il momento, tutto resta incerto.

Intervista a Michele Bravi

Bob Dylan è un riferimento per chiunque faccia il tuo mestiere?

“In questo caso c’è un’oggettività su Bob Dylan, sull’importanza che rappresenta per chi fa questo di mestiere, a raccontare il mondo con la musica, con le parole. E quindi ti dico, per me è un obbligo capire che cosa c’è nella sua storia, che cosa può essere, no? Anche ricordare questa storia alle nuove generazioni, capire che cosa ha rappresentato il suo impegno artistico”.

Qual è il messaggio più attuale di Bob Dylan, secondo te?

“È la libertà, un grande senso di libertà e di collettività insieme, cioè non sentirsi liberi da soli come Remedy, sentirsi liberi in un gruppo. Nel film è una delle parti più importanti, rappresenta l’incontro di Bob Dylan con quello che poi diventerà il suo mentore”.

C’è un incontro della tua vita che ricordi con maggiore affetto, che dici quello è stato lo switch decisivo?

“Guarda, non so se è stato lo switch decisivo perché c’è tanta amicizia anche mescolata, però in questo momento della mia vita il mio mentore più grande è Fiorella Mannoia, mi sta insegnando tante cose che pensavo di aver capito e invece le sto riregistrando giuste, quindi forse è un po’ lei”.

L’ultima ti chiedo un commento su una persona che conosci molto bene, Cristiano Malgioglio, che sarà conduttore a Sanremo, che conduttore potrà essere, cosa ti aspetta?

“Non vedo l’ora io di capire che cosa si inventerà, lui è un pazzo, lui conosce lo spettacolo, ce l’ha dentro, lo respira quotidianamente, e saperlo là sopra, guarda io una delle prime volte che l’ho incontrato ho detto ma perché tu non conduci Sanremo? Per me era una delle cose che mancava ancora nella storia di quel festival e quindi sono tanto contento per lui, sono curioso di vedere che cosa combinerà”.

Ma ti rivedremo insieme ad Amici?

“Non lo so, ancora è presto”.