Michela Giraud è la stand up comedian più amata del momento. Dopo le esperienze di LoL- Chi ride è Fuori su Amazon Prime, de Le Iene Show in co-conduzione con Nicola Savino su Italia 1 e di Michelle Impossible su Canale 5, si è conquistata il suo primo speciale a furor di popolo.

Michela Giraud, La Verità Lo Giuro! dal 6 aprile su Netflix

Michela Giraud, La Verità Lo Giuro! è uno speciale che racconta le esperienze di vita di Michela Giraud attraverso la sua comicità. Su Netflix, dal 6 aprile, gli utenti della piattaforma potranno godersi lo spettacolo tenutosi sul palco del Vinile di Roma.

Michela Giraud, La Verità Lo Giuro! è uno show che celebra la sua bravura e la porta ad essere la prima italiana ad ottenere uno speciale comico interamente suo su Netflix distribuito in 190 paesi nel mondo.

Tagliente, autoironica, sfacciata e normale Michela Giraud è una delle voci femminili fuori dal coro che i giovani e le giovani amano maggiormente. Il motivo è presto detto: carisma e talento. Quando arriva sul palco, e in tv, non puoi non amarla. Nei suoi interventi affronta tutte le tematiche andando controcorrente e raggirando tutti gli stereotipi in cui viviamo. Michela Giraud, La Verità Lo Giuro! è tutto questo.

Michela Giraud: teatro, musica, cinema, tv e social

Michela Giraud prima di raggiungere la notorietà con la sua partecipazione alla prima edizione di LoL dove ha cantato il Mignottone Pazzo è stata autrice di programmi televisivi ma anche attrice nel film Maschile Singolare con Gianmarco Saurino e Giancarlo Commare. La sua vocazione, però, resta la stand-up comedian tant’è che sono state diffuse le date del Michela Giraud, La Verità Lo Giuro! Reloaded in giro per i teatri d’Italia.

Inoltre, sul suo profilo Instagram vanta 381 mila follower che seguono la sua passione per Un Posto al Sole e tutte le sue peripezie quotidiane. Il suo successo è partito proprio con delle pillole intitolate Educazione Cinica.

La libertà di raccontarsi in un mondo che vuole le donne in un determinato canone, in competizione e relegate sempre nelle stesse posizioni. Michela Giraud ci ricorda che raccontarsi non è mai un errore anzi può diventare il proprio punto di forza.