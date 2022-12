Cristiano Malgioglio debutta alla conduzione con “Mi casa es tu casa” in onda su Rai2. Il poliedrico paroliere approda su Rai2 per uno show tutto suo. Malgioglio, negli ultimi anni lo abbiamo visto nei ruoli più disparati: da opinionista del Grande Fratello a conduttore italiano dell’Eurovision Song Contest assieme a Gabriele Corsi fino a giudice di Tale e Quale Show. E sempre con lo stesso ruolo negli speciali della domenica pomeriggio del talent Amici di Maria De Filippi. Mi Casa es tu Casa: ecco quando in tv e ospiti della prima puntata.

Quando inizia il programma di Cristiano Malgioglio in prima serata su Rai2?

Fissate in agenda giorno 7 dicembre perché l’eccentrico Cristiano Malgioglio ci porterà nel suo nuovo programma “Mi Casa es tu Casa” un format spagnolo che ha ispirato tra le altre cose, il programma di Raffaella Carrà, “A Raccontare comincia tu”.

Mi Casa es tu Casa arriva su Rai2, con due mesi di anticipo prima del previsto. Saranno cinque appuntamenti durante i quali Cristiano ospiterà diversi artisti anche di fama internazionale in un’atmosfera divertente, emozionante e irresistibilmente “almodovariana”. Cristiano Malgioglio raggiunto da Sorrisi e Canzoni Tv anticipa gli ospiti della prima puntata del programma: Sam Ryder ed Heather Parisi. A questo proposito fa sapere:

«Sono riuscito ad avere Sam Ryder, arrivato secondo allo scorso Eurovision Song Contest e mia grande passione. È stato molto carino, aveva una sola data libera, visto che sta lavorando tanto in giro per il mondo, ed è voluto venire da me per presentare il nuovo album “There’s nothing but space, man!” e cantare il singolo “Somebody”. Io parlavo in inglese a modo mio, non sapevo cosa stessi dicendo però lui mi capiva. È stato un incontro molto bello. Alla fine si è voluto portare via le mie scarpe e sono rimasto scalzo. Sempre nella prima puntata ci sarà anche Heather Parisi come non l’avete mai vista: le faremo incontrare all’improvviso un personaggio che non vedeva da tantissimo tempo, ci siamo messi a piangere tutti e tre».

La sigla scelta per il programma – così come la casa – è ispirata al regista spagnolo Pedro Almodovar. A cantarla oltre a Malgioglio ci saranno 3 ragazzi spagnoli i Varry Brava. Il brano si intitola “Raffaella”, un omaggio di Malgioglio alla grande Carrà. Su questo aggiunge: «Il mio omaggio alla Carrà. Un pezzo di facile presa. Potente».

E proprio su Raffaela Carrà aggiunge:

«Ricordo che mi aveva chiamato per dirmi di rimanere come sono, che quando arrivavo io la tv cambiava colore, ma non capivo perché mi dicesse queste cose. Il destino vuole che ora conduca il suo programma. Lei lo faceva alla sua maniera con un solo ospite, io invece ne avrò diversi, non sarà una semplice intervista ma ci sarà un po’ di tutto».

Chi altro si esibirà nel salotto di Cristiano Malgioglio?

«Sono felice di avere avuto Luz Casal, cantante spagnola amatissima da Almodóvar, perché grazie alla sua voce ho conosciuto l’anima gemella della mia vita. Avrei potuto chiamare chiunque, ma in questa prima edizione ho deciso di invitare solo cantanti internazionali. Mi sarebbe piaciuto avere Jennifer Lopez. L’abbiamo contattata, ma con i soldi che ci ha chiesto ci facevo 20 puntate!».

Mi casa es tu casa, il nuovo programma condotto da Cristiano Malgioglio era previsto su Rai3

Il programma di Malgioglio in un primo momento era previsto su Rai3, poi spostato su Rai2 perché l’azienda ha iniziato un refresh per la seconda rete, considerata la “rete Giovane” ovvero che si rivolge ad un pubblico meno adulto e più sbarazzino.

Mi casa es tu casa sarà un programma divertente, dall’atmosfera intima, accomodante in cui grandi nomi del mondo dello spettacolo, della musica, della politica e dello sport si racconteranno in un clima gioviale e informale. L’ospite di turno potrà ricevere sorprese oppure potrà essere protagonista di performance live. Insomma, conoscendo Malgioglio può succedere di tutto. Il paroliere inoltre si cimenterà nel cucinare dei piatti prelibati ai suoi ospiti, che molti tuttavia si sono rifiutati di mangiare.

«Esatto, Io cucinerò, ma molti si sono rifiutati di mangiare i miei piatti perché avevano paura che li avvelenassi. Ho fatto una pasta con i fagioli e l’ospite quasi mi buttava la pentola addosso (ride)».