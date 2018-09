Mezzogiorno in Famiglia 2018 2019: quando inizia, conduttori e cast

Sta per tornare anche un altro degli appuntamenti cari al pubblico Rai, Mezzogiorno in Famiglia, con la nuova stagione 2018/2019 la cui prima puntata andrà in onda sabato 29 settembre 2018. L’appuntamento non è solo per il sabato ma anche domenica 30 alle ore 11.00 su Rai Due!

Mezzogiorno in Famiglia 2018 2019: chi conduce

Quest’anno alla conduzione del programma, che “accompagna” il pubblico, puntata dopo puntata, alla scoperta di tanti piccoli Comuni della Nostra Bella Italia ci saranno:

Massimiliano Ossini reduce dallo straordinario successo di Uno Mattina Estate

reduce dallo straordinario successo di La bellissima e solare Adriana Volpe

E il simpaticissimo Sergio Friscia

Naturalmente non mancheranno le sfide tra i comuni farciti da musica giochi e un sano divertimento e non mancherà il consueto appuntamento con l’astrologo Paolo fox (che interverrà in trasmissione la domenica). Ma vediamo di conoscere meglio i tre conduttori di Mezzogiorno in Famiglia.

Massimiliano Ossini

Gli ascolti ma soprattutto l’affetto e i giudizi del pubblico sovrano lo premiano. Il garbo, l’eleganza, il talento e la bellezza del giovane 39enne fanno da cornice alla sua grande ascesa in Rai.

Dopo i fortunati programmi da lui condotti e i più recenti “Castrocaro 2018” in seconda serata e l’attuale in chiusura “Uno Mattina Estate”, si prepara per la nuova edizione di “Mezzogiorno in famiglia” in onda il sabato e la domenica su Rai2 assieme alla sempre affascinante Adriana Volpe.

Adriana Volpe

Cosa dire della sinuosa trentina, dal fisico perfetto che farebbe invidia ad una adolescente? Bella, spigliata, solare, seducente, bravissima e talentuosa con una empatia immediata che buca il video!

Chissà quali sorprese e con quali look meravigliosi ci sorprenderà quest’anno!?

Sergio Friscia

Un siciliano doc dalla simpatia travolgente che ci strapperà più di un sorriso! Naturalmente ci sarà spazio anche per Paolo Fox, il nostro astrologo di fiducia con l’immancabile appuntamento dell’oroscopo della domenica.

Le musiche saranno affidate al Maestro Gianni Mazza, affiancato dalle DJ Jas e Jay.

Mezzoggiorno in Famiglia: il format

Il programma di quest’anno riproporrà la gara tra i Comuni italiani, con una serie di giochi classici e nuovi, che coinvolgeranno sia le delegazioni in studio, capitanate ciascuna da un volto noto del mondo dello spettacolo, che i paesi in collegamento.

Claudia Andreatti ed Eleonora Cortini saranno le inviate dalle piazze principali dei paesi in gara e racconteranno storia, tradizioni e bellezze della provincia italiana. Premio di fine stagione per il comune vincitore sarà anche per questa edizione il mitico scuolabus giallo.

Appuntamento da sabato 29 settembre a Mezzogiorno su Rai 2!