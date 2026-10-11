Uno speciale appuntamento su Canale 5 in memoria di Carlo Acutis, il giovane proclamato santo il 7 settembre 2025 in Piazza San Pietro a Roma da Papa Leone XIV. Una Santa Messa nel 20° anniversario della sua scomparsa da seguire su Canale 5.

Canale 5, la Santa Messa per il 20° anniversario della scomparsa di San Carlo Acutis

Domenica 11 ottobre, dalle ore 9.50, Canale 5 trasmetterà, in diretta da Assisi, la Santa Messa in memoria di San Carlo Acutis, nel 20° anniversario della sua scomparsa. La celebrazione, presieduta dal Cardinale Luis Antonio Gokim Tagle, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, si terrà nel Santuario della Spogliazione della Chiesa di Santa Maria Maggiore. Un luogo importante, visto che qui riposano le spoglie mortali di Carlo Acutis.

La Santa Messa dedicata a Carlo Acutis arriva dopo il grandissimo successo del film per la tv “Il mio nome è Carlo” che lo scorso 27 settembre ha registrato un vero e proprio record di ascolti con 4.269.000 spettatori e uno share del 29,6%. Un film che conquistato tutti e che è disponibile sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity.

Assisi celebra San Carlo Acutis nel 20esimo anniversario dalla scomparsa

La Santa Messa è solo il primo di quattro appuntamenti speciali nei quattro giorni di eventi che la città di Assisi ha pensato di dedicare alla memoria del giovane Santo. Da Assisi la presenza di Safiria Leccese che accompagnerà il pubblico nell’attesa della celebrazione, raccontando il percorso spirituale di Carlo, la sua attività di evangelizzazione e la sua profonda devozione all’Eucaristia. Una testimonianza di fede che, per la sua autenticità e la sua straordinaria attualità, continua a parlare a giovani e adulti in tutto il mondo.

Un percorso di vita quello di Carlo, diventato il primo “santo millenial” che fin da bambino si è impegnato nell’aiutare i più bisognosi a Milano, i senzatetto e i poveri nelle mense dei Frati Cappuccini e delle suore di Madre Teresa.

L’appuntamento con la Santa Messa dedicata a San Carlo Acutis è su Canale 5.