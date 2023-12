Dove vedere la Santa Messa di Natale 2023 in tv e come seguirla in radio? In vista delle festività natalizia, RTL 102.5 anche per questo Santo Natale trasmetterà in diretta tv e radiofonica la Messa di Natale. Una partnership che come avvenuto già in passato, anche quest’anno vede collaborare la celebre emittente radiofonica e la comunità Exodus di Milano. Ma vediamo ora come seguire la diretta della Santa Messa di Natale 2023.

Messa di Natale 2023 in diretta: in tv e radio con RTL 102.5

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione fra RTL 102.5 e la Fondazione Exodus. Il 24 dicembre, dalle 23:00 in punto, in collegamento dalla Cascina Molino Torrette, sede della comunità Exodus di Milano, all’interno del Parco Lambro, RTL 102.5 trasmetterà in diretta la solenne Messa di Natale di Don Antonio Mazzi. La Santa Messa sarà celebrata da Don Antonio Mazzi insieme a Don Felice Riva dell’Opera Don Guanella. Per sostenere le attività di Don Mazzi è possibile fare una donazione sul sito www.exodùus.it.

Messa di Natale 2023 di Exodus

La comunità Exodus nasce nel 1984 in un parco della periferia di Milano, il Parco Lambro. Oggi è presente in Italia e nel Mondo con una quarantina di realtà. L’azione di Exodus si ramifica in ambiti e settori che vanno dalla storica accoglienza in strutture, al recupero del disagio sociale legato prevalentemente all’abuso di sostanze, alle Cooperative che sostengono i ragazzi a fine programma nelle attività lavorative. Exodus si propone inoltre l’obiettivo di intervenire precocemente per riuscire ad “arrivare prima” che si manifestino i primi segnali di disagio attraverso le attività di prevenzione e di aggregazione giovanile.

Chi è Don Antonio Mazzi

Don Antonio Mazzi (Verona 1929) viene ordinato a Ferrara sacerdote nella Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza. Già da subito approfondisce gli studi di pedagogia e psicologia dell’età evolutiva e della disabilità frequentando corsi di specializzazione in Italia e all’estero. Negli anni ha ricevuto quattro lauree ad honorem in pedagogia. Dal 1955 al 1984 è stato responsabile di diverse iniziative di assistenza e formazione per giovani con problemi, in collaborazione con istituzioni pubbliche e università. Nel 1989 gli viene assegnata la Cascina Molino Torrette all’interno del Parco Lambro di Milano, che diventa la prima sede storica del Progetto Exodus e dove tuttora abita, partecipando così in modo diretto alle diverse attività della Fondazione. E’ giornalista professionista e autore di numerosi libri. Da sempre collabora con quotidiani e periodici locali e nazionali. Partecipa, inoltre, a numerose trasmissioni televisive e radiofoniche, come opinionista o con rubriche fisse, come la pillola quotidiana “Don Mazzi dà i numeri” su RTL 102.5.