Lavina Abate è la nuova gatta nera del Mercante in Fiera. Dopo le polemiche nate tra il conduttore Pino Insegno e l’ex gatta nera Ainett Stephens, si è optato per la Miss Italia in carica. Scopriamo insieme chi è e quale ruolo avrà.

Mercante in Fiera, chi è la nuova gatta nera

Lavinia Abate fa parte del cast del Mercante in Fiera condotto da Pino Insegno a partire da lunedì 25 settembre 2023. Il programma, che torna sulla Rai dopo un lungo periodo di stop, ha visto alcune importanti novità nel meccanismo del gioco. L’attuale Miss Italia ha un ruolo simile a quello di Ainett Stephens ma risulta essere molto meno provocante anche se è apparsa in una tutina aderente nera.

La giovane ha preso il posto di Candelaria Solorzano, modella argentina che era stata accostata al programma ma poi censurata per via di comportamenti poco consoni che erano stati condivisi in un video sui social. Al suo posto ci sarà quindi l’attuale Miss Italia. Ma chi è Lavinia Abate? La modella ha 19 anni, è Romana ed ha vinto l’ultima edizione del concorso di bellezza lo scorso 21 dicembre. Recentemente ha sfilato sul red carpet a Venezia indossando la prima corona nella storia di Miss Italia consegnata a Beatrice Faccioli nel lontano 1957.

Sulla bio presente sul sito di Miss Italia si definisce: “Modesta, sensibile e “trasparente”. Ha dedicato il suo successo alla sua famiglia, cioè al padre Fiorenzo e alla madre Camilla, nata in Scozia, ma anche a sé stessa per l’impegno e l’amore che mette in tutto quello che fa; Lavinia ha due fratelli, Federico, 22anni, e Ludovico, il più giovane, 12“.

Per quanto riguarda la sua vita privata, quando è stata eletta non era fidanzata.

Lavinia Abate instagram

Il suo account instagram è @laviniaabate e conta circa 12 mila follower. Tra le tante foto in costume, spiccano anche quelle dove balla e canta. Lavinia infatti pratica danza da quando ha 12 anni e per 9 anni ha fatto parte del coro dell’Accademia Di Santa Cecilia.