Ainett Stephens non sarà la Gatta Nera nella nuova edizione del Mercante in Fiera in onda sulla Rai. La soubrette ha deciso di rispondere, attraverso una storia su instagram, alle dichiarazioni di Pino Insegno che aveva spiegato di averla sostituita per motivi di età. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto e cosa ha risposto al conduttore.

Mercante in Fiera, Ainett Stephens non sarà la Gatta Nera: la sua reazione

Durante la presentazione dei palinsesti della Rai per la prossima stagione è stato ufficializzato il ritorno del Mercante in Fiera su Rai 2. A condurre lo storico gioco a premi, andato in onda per la prima volta nel 2006 su Italia 1, sarà ancora Pino Insegno. Accanto a lui però non ci sarà Ainett Stephens che nel programma aveva il ruolo di Gatta Nera e Gatta Bianca. Al suo posto ci sarà una nuova ragazza che gli autori del programma stanno ancora cercando.

Come spiegato dal conduttore in un’intervista, ormai sono passati degli anni e la Stephens rimane legata a quella figura del passato. Chiaro un riferimento al passare del tempo, dato che la modella venezuelana ha ormai 41 anni ma resta in formissima come mostrano le storie e i video sul suo profilo. In tanti quindi hanno chiesto alla Stephens se si fosse offesa delle parole di Insegno e se ritornerà in tv.

Questa la sua risposta in una storia su instagram:

“Mi stanno arrivando parecchi commenti e domande a riguardo. Come ci sono rimasta? Non ci sono rimasta, non ne sapevo niente, mi hanno avvisato gli amici. Qualora dovesse esserci una Gatta nera nel programma, le auguro un in bocca al lupo gigantesco. Rimarrò sempre affezionata a quel ruolo“.

La venezuelana ha anche spiegato che forse la potremmo rivedere in tv a settembre in un altro progetto.

Il video della Gatta Nera

In un’altra storia, la Stephens ha ripostato un reel in cui era vestita da Gatta Nera. Il video, pubblicato sul suo profilo lo scorso anno per Halloween, mostra ancora tutto il suo splendore. Gli anni passano, ma non per lei.