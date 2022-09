Melanie Chisholm, per tutti semplicemente Mel C o semplicemente Sporty Spice, ha deciso di raccontare la sua vita nel libro di memorie dal titolo “Who I Am: My Story“. Dal rapporto con le Spice Girls alla violenza subita da giovanissima a poche ore dal suo primo concerto.

Spice Girls, Mel C rivela: “sono stata violentata”

A distanza di 25 anni fa dal primo grande successo di “Wannabe” e dell’album “Spice Girls”, Melanie C ha confessato di aver subito violenza. Sporty Spice è stata aggredita sessualmente da un massaggiatore ad Istanbul dove le Spice si trovavano per il loro primo spettacolo dal vicolo.

Una serata che Mel C non ha mai dimenticato: da un lato il plauso dei fan e del pubblico e dall’altro una terribile violenza subita. Melanie Chisholm è tornata indietro nel tempo al 1997, anno di debutto delle Spice Girls, raccontando e condividendo con tutto i fan un momento tragico della sua vita. Mel C era giovanissima, aveva soli 23 anni quando è stata aggredita e violentata da un massaggiatore. Era la vigilia del primo spettacolo delle Spice Girls quando Sporty Spice subisce violenza.

Non ha avuto nemmeno il tempo di elaborare la cosa, visto che poche ora doveva andare sul palcoscenico per il primo show. “Avevo troppo sul piatto per fare trambusto” ha detto la cantante che ha taciuto per tantissimi anni. “Quello che mi è successo l’ho seppellito immediatamente, perché c’erano altre cose su cui concentrarsi” – ha aggiunto – “non volevo fare storie, non avevo nemmeno il tempo di affrontare l’accaduto. Mi sentivo molto vulnerabile, mi sentivo in imbarazzo“. A distanza di anni però Melanie ha deciso di raccontare questo grande dolore: “penso sia davvero importante per me rivelarlo, finalmente affrontarlo ed elaborarlo“.

Mel C e il rapporto con le Spice Girls

Non solo, Melanie C recentemente ha parlato anche del rapporto con le ex Spice Girls. Intervistato dal Daily Mail ha rivelato:

Ci amiamo dal profondo del cuore, anche se qualche volta probabilmente avremmo voluto ucciderci. Noi cinque sappiamo che individualmente non avremmo mai realizzato quello che abbiamo fatto insieme e siamo grate le une con le altre per questo.

Non sono mancati litigi e battibecchi come ha confessato Mel C ha confessato di essere stata bullizzata da parte di Mel B con cui ha litigato diverse volte. Oggi per fortuna le cose sono cambiate come ha precisato Melanie C:

“quando siamo insieme possiamo diventare infantili e certamente ci facciamo impazzire a vicenda. Ci sono ancora momenti in cui le cose esplodono, ma si risolve tutto in fretta. Non litighiamo mai davvero, ci concediamo gli spazi che ci servono. Può sembrare sdolcinato ma non siamo solo colleghe o amiche, siamo una famiglia“.