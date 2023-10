La torre di Mediaset, uno dei simboli più riconoscibili del quartier generale del Gruppo a Cologno Monzese, da domenica 22 ottobre 2023 si tinge di rosa. Il motivo? La società attive nei settori media e comunicazione ha aderito al “mese internazionale per la prevenzione contro il tumore al seno”.

Mediaset, la torre si colora di rosa per il tumore al seno

Da domenica 22 ottobre 2023 Mediaset aderisce al “Mese internazionale per la prevenzione contro il tumore al seno” tingendo di rosa la famosissima torre, simbolo del quartier generale del Gruppo a Cologno Monzese. Un gesto di grandissimo valore visibile da chiunque percorra strade e tangenziali del Nord-Est di Milano.

Non è la prima volta che la torre di Mediaset aderisce alla campagna contro il tumore al seno cambiando il colore. L’imponente torre di trasmissione alta 98 metri diventa così, per il quinto anno consecutivo, il simbolo dell’impegno di Mediaset per promuovere la cultura della prevenzione e della lotta al carcinoma mammario.

Mediaset, al via la campagna “Prenditi un momento: fai prevenzione”

L’impegno di Mediaset nel mese internazionale per la prevenzione contro il tumore al seno prosegue con una serie di iniziative tra cui una imponente campagna di comunicazione multimediale visibile su tutte le reti televisive e radiofoniche, ma anche sui portali web e le attività digital. “Prenditi un momento: fai prevenzione” è la campagna in onda da domenica 22 ottobre a sostegno della campagna di prevenzione al tumore al seno. Uno spot in cui si sottolinea l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce in caso di tumore al seno. A cominciare dall’autopalpazione al seno che si può comodamente fare da casa primo step importantissimo per combattere una delle patologie più diffuse tra le donne.

La campagna “Prenditi un momento: fai prevenzione”, in onda dal 22 ottobre 2023, rientra nelle attività di sensibilizzazione sociale denominate “Mediaset ha a cuore il futuro“. Si tratta di un modo concreto per mettere al servizio della comunità le competenze e la forza comunicativa della tv Mediaset.